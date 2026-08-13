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Индексная книга (каталог) CNews*
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Буйновский Андрей

СОБЫТИЯ


13.08.2026 «ЛокоТех» повышает культуру исполнительской дисциплины за счет применения ИИ 1
02.07.2024 ГК Softline организовала цифровую лабораторию в ИT-парке «Цифровая Арктика» Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Буйновский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн Арктика 3 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Softline - Софтлайн 3745 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25836 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26283 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53967 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35061 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6489 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Softline Universe - SLU 29 1
Поздеева Елена 1 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 911 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8994 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33788 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1729 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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