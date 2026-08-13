Индексная книга (каталог) CNews*
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Буйновский Андрей
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|«ЛокоТех» повышает культуру исполнительской дисциплины за счет применения ИИ 1
|02.07.2024
|ГК Softline организовала цифровую лабораторию в ИT-парке «Цифровая Арктика» Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Буйновский Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн Арктика 3 1
|САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
|Softline - Софтлайн 3745 1
|Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
|Softline Universe - SLU 29 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 911 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166373 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.