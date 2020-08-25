Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

МТС объявила о запуске первого трека в рамках корпоративного акселератора центра MTS Startup Hub для компании, не входящей в группу МТС. Бизнес-заказчиком выступит группа компаний «Медси».

Специалисты MTS StartUp Hub будут искать самые перспективные компании, чьи услуги и технологии связаны со сферой теле- и персонифицированной медицины. Также заказчика интересуют решения стартапов, которые будут способствовать улучшению клиентского опыта в сети клиник. Отобранные стартапы присоединятся к шестому набору акселерационной программы центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, подать заявку на участие в котором можно до 3 октября 2020 года. Программа рассчитана на два месяца, за это время команды с помощью менторов и экспертов МТС адаптируют свои решения под потребности бизнес-заказчика. После успешной акселерации, ее участники получат возможность запустить пилот с «Медси».

«Запуск совместной акселерационной программы является логическим продолжением многолетнего сотрудничества МТС и «Медси». Наши специалисты будут искать для «Медси» производителей «умных» носимых устройств для мониторинга состояния здоровья, решения, позволяющие создать модели прогнозирования спроса на медицинские услуги и многие другие. За два года работы MTS StartUp Hub 72 стартапа запустили пилоты с МТС, 19 из которых перешли в масштабирование. Этот опыт позволит нам подготовить молодые технологические компании к запуску пилотных проектов с крупнейшей сетью частных медицинских клиник России», — отметил директор центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub Дмитрий Курин.

«Отрасль здравоохранения в последние несколько лет уже находится в стадии цифровой трансформации. Пандемия и связанные с ней ограничения повысили спрос на изменения до максимального уровня. По всему миру, и Россия здесь не исключение, мы видим появление новых стартапов, меняющих традиционные модели оказания и потребления медицинских услуг. Спектр решений очень широкий: от телемедицины и ведения хронических больных до бесконтактных систем идентификации пациентов и систем поддержки решений на основе искусственного интеллекта. Являясь лидером частного здравоохранения России, «Медси» активно развивает инновации и ищет интересные проекты для развития. Запуск акселератора с МТС, благодаря опыту наших коллег, позволит структурировано подойти к данному процессу и с большой вероятностью достичь результата в виде реально запущенных прорывных проектов», — сказал директор по цифровой трансформации ГК «Медси» Алексей Пилипчук.

Кроме стартапов для «Медси», MTS StartUp Hub будет искать для нового набора решения в сфере финансовых и банковских технологий, инноваций в страховании, интернета вещей и цифровых технологий контроля здоровья для бизнес-направления eHealth МТС.

Другие материалы рубрики

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец

Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК

«Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter

Убыточная российско-американская компания перед своим концом привлекла $15 млн

Ноутбуков Toshiba больше не будет. Компания полностью ушла с рынка

Власти потратят полмиллиарда, чтобы перевести госинформсистемы на блокчейн по примеру Украины

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве

Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Показать еще

Наука

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака