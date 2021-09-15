«Медси» с партнерами запускает акселерационную программу в здравоохранении

Группа компаний «Медси» сообщает о запуске первой в России акселерационной программы в медицине. ГК «Медси» как партнер Московского центра инновационных технологий в здравоохранении совместно с международным партнером TechTour будет отбирать, оценивать и внедрять лучшие проекты на базе своих клиник.

Это первый акселератор, в рамках которого российские и зарубежные стартапы имеют возможность запустить пилоты на базе крупнейшей федеральной сети клиник «Медси» и других московских учреждений здравоохранения и протестировать свои разработки в реальной медицинской практике.

Среди направлений акселерационной программы — технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений; медицинские приборы для сбора и анализа данных; сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов; сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль здоровья пациентов.

«Мы с партнерами запустили уникальную акселерационную программу в области здравоохранения. В наших планах отобрать лучшие российские и зарубежные medtech-стартапы, способные кардинально улучшить качество предоставляемых медицинских услуг жителям города и оптимизировать операционные процессы в московских клиниках. Для Москвы это первый подобный опыт - участники акселератора смогут получить качественную экспертизу от медицинских специалистов и пропилотировать свои разработки в реальных условиях», - рассказал Вячеслав Шуленин, генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Для участников акселератора партнером «Медси» – компанией TechTour - организованы образовательные вебинары с участием лучших спикеров «Медси». В рамках программы реализована стратегия win-win, когда стартапы получают обратную связь от медицинских специалистов, чтобы протестировать свои технологии на больших данных.

«"Медси" как лидер частного здравоохранения России, активно развивает инновации и ищет интересные проекты для развития. Пандемия дала мощный импульс росту цифровых сервисов в здравоохранении во всем мире, и в России в том числе, появляются новые стартапы, которые трансформируют здравоохранение, меняя традиционные модели оказания и потребления медицинских услуг. Участие «Медси» в акселерационной программе позволит запустить на базе наших клиник реально прорывные проекты, направленные на повышение качества медицинских услуг и развитие новых сервисов для наших пациентов», - отметил директор по цифровой трансформации ГК «Медси» Александр Пилипчук.

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Прием заявок стартовал 9 сентября, завершается — 25 октября. Одни из главных критериев отбора победителей: стартап должен соответствовать заявленному треку программы, иметь свой готовый продукт или MVP (минимально жизнеспособный продукт (minimum viable product) – сервис, обладающий достаточными качествами и минимальными функциями для того, чтобы привлечь первых пользователей). Победители получат на пилотирование проектов по 2 млн рублей от партнёров ГК ««Медси»» - Московского центра инновационных технологий. Площадками для внедрения лучших решений в рамках акселератора станут флагманские активы «Медси» – клинико-диагностические центры на Белорусской и Красной Пресне.

Несколько медицинских стартапов уже нашли успешное воплощение в клиниках «Медси». Компания как лидер частной медицины в России активно внедряет на базе своих клиник передовые решения, трансформирующие традиционный формат оказания медицинских услуг.

Ранее по итогам шестого набора акселератора центра MTS StartUp Hub для пилотирования и внедрения в линейку услуг ««Медси»» были отобраны 3 стартапа: Skinive, Mama Pro и Telemed Hub. Запуск совместной акселерационной программы стал продолжением многолетнего сотрудничества компаний МТС и «Медси».

В 2020 году ГК «Медси» на базе Клинической больницы «Медси» в Отрадном были внедрены сервисы стартапа «Третье мнение», позволяющие улучшить эффективность маршрутизации на тестирование пациентов с подозрением на COVID-19, проводить непрерывный мониторинг течения болезни, а также повысить безопасность больных и медицинского персонала в отделении, где проводится антивирусная терапия. Система для оперативного мониторинга качества ухода за пациентами с использованием искусственного интеллекта также позволяет оптимизировать расход средств индивидуальной защиты (СИЗ), за счет сокращения частоты заходов медиков в «грязную зону». AI-мониторинг автоматически фиксирует частоту визитов медицинского персонала, состояние пациента по положению его тела, обеспечивает дистанционную голосовую и видеосвязь «пациент-медработник», а также телемедицинские консультации с врачом, находящимся в «чистой зоне» больницы.