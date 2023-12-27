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Эксперты прогнозируют рост российского рынка медицинских гаджетов в 2024 году

В 2024 г. на рынок выйдет как минимум четыре российских устройства для контроля показателей здоровья. По данным исследования инфраструктурного центра «Хелснет» НТИ, стимулом для компаний-производителей стал пилотный федеральный проект «Персональные медицинские помощники», запущенный в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители инфраструктурного центра «Хелснет».

Участниками “пилота” стали Новосибирская, Самарская, Тюменская, Рязанская, Магаданская области и Республика Татарстан. Пациентам с сахарным диабетом и артериальной гипертензией этих регионов на протяжении года выдавались портативные устройства для мониторинга артериального давления и сахара в крови. Тонометры в рамках «пилота» регионам поставили ООО «Ин ми» (Москва) и ООО «Аксма» (Московская область), глюкометры – ООО «Элта» (Москва) и ООО «Аркрэй» (Московская область). В соответствии с нацпроектом «Здравоохранение» к 2030 г. около 7 млн россиян будут обеспечены отечественными «умными» устройствами. Для этого компании увеличат объемы производства.

По словам руководителя ИЦ «Хелснет» Марии Галямовой, четыре производителя зарегистрируют свои устройства уже в будущем году, два из них – это Сбербанк и Самарский государственный медицинский университет, их разработки на высокой стадии готовности. Еще два производителя не разглашаются.

Хотя, по данным Ranking, телемедицинскими услугами пользуются только 8% россиян, рынок уже к 2025 г. может вырасти в 64 раза — до 96 млрд руб. (данные Global Market Insights). В долгосрочной перспективе внедрение удаленного мониторинга позволит снизить смертность от хронических заболеваний. Такие прогнозы позволяют делать результаты клинических исследований. К примеру, в Самаре в 2022 г. был проведено исследование на 392 пациентах. За три месяца мониторинга повторная госпитализируемость и смертность в исследуемой группе оказалась втрое ниже по сравнению с контрольной. Федеральный проект позволит расширить выборку для клинических испытаний, чтобы точнее оценить эффективность удаленного мониторинга.

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании
Импортонезависимость

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Инфраструктурный центр «Хелснет» создан на базе Фонда Технопарк Новосибирского Академгородка для развития российского medtech-рынка. ИЦ “Хелснет” ведет акселерацию проектов, обеспечивает экспертизу и аналитику, участвует в разработке и сопровождение законодательных инициатив в соответствии с Дорожной картой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров для рынка «Хелснет».

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