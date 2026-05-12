Askona запустила улучшенного ИИ-сомнолога и обновила приложение Askona Sleep

Askona расширяет цифровое направление: компания обновила приложение Askona Sleep для устройств Apple и разработала ИИ-сомнолога «Оксана 2.0», сделав акцент на практическом использовании данных о сне и поддержке пользователей в решении проблем со сном в формате диалога в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители Askona.

По оценкам Global Market Insights, мировой рынок sleep-tech-решений демонстрирует двузначные темпы роста за счет распространения носимых устройств и повышения внимания пользователей к качеству восстановления. На этом фоне ключевой задачей становится сбор, интерпретация и практическое применение данных.

«Сегодня многие трекеры выдают большое количество показателей, но очень сложно и непонятно объясняют, что с ними делать. В результате люди либо игнорируют эти данные, либо тратят слишком много времени, пытаясь разобраться самостоятельно», — сказала Мария Гуржова, директор по развитию новых продуктов и сервисов в Askona.

В обновленной версии пользователю отображаются только ключевые и полезные показатели и их интерпретация. По данным Askona, функцией анализа сна ежедневно пользуются уже тысячи пользователей. Таким образом, цифровые сервисы становятся для компаний не просто дополнительной опцией, а инструментом для выстраивания долгосрочного взаимодействия и новым направлением развития бизнеса.

В отличие от большинства решений на рынке, Askona Sleep остается бесплатным. При этом приложение включает не только трекер сна, но и дополнительные сервисы, формирующие комплексный подход к работе со сном. Среди них: анализ состояния пользователя и рекомендации даже без подключения носимых устройств; библиотека звуков для взрослых и детей, под которые комфортно засыпать; практики расслабления, медитации и аутотренинги; сценарии быстрого восстановления, например снижение уровня стресса за короткое время; расширенная аналитика сна при подключении устройств (Apple Watch или умной подушки Smart Pillow), включая ключевые физиологические показатели; инструменты для рефлексии, включая интерпретацию снов с помощью сонника ИИ.

Часть анализа система берет на себя, формируя рекомендации и помогая быстрее понять, какие факторы влияют на качество сна. В компании подчеркивают, что главная задача — сформировать у пользователя устойчивую привычку заботы о сне, а именно регулярное обращение к данным, понимание собственного состояния в цифровых метриках и возможность влиять на качество восстановления. По сути, речь идет о формировании нового сценария взаимодействия со сном, когда пользователь может осознанно управлять своим восстановлением в ночное время.

Ключевое обновление — ИИ-ассистент «Оксана 2.0», запуск которого запланирован на вторую половину мая. Он анализирует данные, полученные из различных источников (в том числе Apple Watch и умных устройств), и объясняет их пользователю на понятном языке. Также он формирует персональные рекомендации и может взаимодействовать с пользователем в формате диалога.

«Оксана — это попытка сделать взаимодействие с данными более человеческим. Пользователь может задать вопрос и получить ответ на понятном языке без необходимости разбираться в метриках», — сказала Мария Гуржова.

В основе системы модель, которая разработана с участием инженеров и врача-сомнолога, а обучена на медицинских материалах и практическом опыте работы с нарушениями сна. При этом ассистент не позиционируется как замена медицинской консультации, и при выявлении потенциально серьезных проблем пользователю рекомендуется обратиться к специалисту.

Отдельный фокус сделан на пользовательском опыте. Интерфейс и сценарии взаимодействия выстроены таким образом, чтобы снизить когнитивную нагрузку и сделать регулярное использование приложения более простым и интересным.

Следующим шагом для обновлений приложения станет углубление персонализации мониторинга сна. Речь идет о расширении модели анализа за счет учета дополнительных поведенческих и контекстных факторов, влияющих на качество сна, а также адаптации рекомендаций под индивидуальные профили пользователей.

Выбор платформы в компании объясняют высокой вовлеченностью пользователей Apple и зрелостью экосистемы, в которой уже сформирована привычка к регулярному мониторингу показателей здоровья. Для Askona это возможность развивать продукт в среде с высокой частотой использования и понятными пользовательскими сценариями. При этом ИИ-сомнолог и функции анализа сна доступны и на устройствах Android, в этом случае мониторинг сна пока реализован через умную подушку, однако взаимодействие с ИИ-агентом и работа с рекомендациями в формате диалога доступны в полном объеме. В дальнейшем планируется расширение поддержки и на устройства других производителей.

Обновление Askona Sleep и запуск ИИ-ассистента вписываются в более широкую трансформацию рынка: производители товаров для сна постепенно выходят за пределы физических продуктов. Пользовательский запрос меняется, и людям важно не только то, на чем они спят, но и как именно они восстанавливаются.