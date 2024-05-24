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МТС предложит b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке

МТС и российский производитель сертифицированного оборудования RDW Technology заключили соглашение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers.

В документе, подписанном вице-президентом RDW Technology Сергеем Акоповым и директором департамента по продуктам бизнес-рынка Максимом Ананченко, выражены намерения о сотрудничестве сторон в области продвижения бренда RDW Computers и сервисов экосистемы МТС.

МТС намерена включить устройства бренда RDW Computers в линейку продуктовых решений на базе концепции Telecom as a Service – все категории юридических лиц смогут использовать компьютерную технику российского бренда и фирменные сервисы МТС по ежемесячной подписке с возможностью регулярной замены и сервисного обслуживания. В свою очередь, RDW Technology продолжит разработку новых моделей компьютерной техники и будет повышать их эксплуатационные характеристики.

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«Российская экономика продолжает комплексный переход на отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование. Буквально за несколько лет МТС стала надежным партнером для многих компаний, а импортозамещение стало одним из наших приоритетов. Мы уверены, что сотрудничество поможет нашим компаниям укрепить позиции на рынке благодаря синергии опыта и глубокой экспертизе. Корпоративные клиенты МТС при этом получат доступ к сертифицированной компьютерной технике, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Неоспоримые достоинства нашего стратегического партнерства – это взаимный рост, внедрение инноваций и расширение рынка. У RDW Technology и МТС единые цели. Надеюсь, консолидация наших усилий поможет отраслям экономики страны быстро и эффективно перейти на российские решения. Вместе с МТС мы выбрали путь продвижения российского оборудования. И каждая реестровая запись, полученная нашими устройствами, не только привлекает заказчиков к продукции бренда RDW Computers, но и повышает уровень доверия наших партнеров и пользователей к отечественным решениям», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology.

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