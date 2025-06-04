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МТС предложит корпоративным клиентам российские решения для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры

МТС заключила серию соглашений о намерениях с российскими компаниями-разработчиками «Айпидевайс», «Катюша принт» и Auvix. Стороны договорились обеспечить корпоративных клиентов экосистемы МТС сертифицированным импортонезависимым оборудованием и ПО, а также делиться научно-техническим опытом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС намерена включить устройства в линейку готовых продуктовых решений на базе концепции Telecom as a Service – все категории юридических лиц смогут использовать качественную отечественную оргтехнику под брендом «Катюша», а также интерактивные программно-аппаратные комплексы под брендом Lumien и оборудование для видеоконференцсвязи от российской компании Auvix для совместной работы в экосистемных сервисах МТС, в том числе MWS и МТС Link.

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В рамках соглашения с «Айпидевайс» корпоративные клиенты МТС также смогут полностью закрыть свои потребности в построении защищенной ИТ-инфраструктуры. Теперь им доступен программно-аппаратный комплекс «ВАРЯ». Платформа обеспечивает облачную инфраструктуру и серверную виртуализацию, а также позволяет работать в режиме виртуальных рабочих мест, в том числе с документацией, схемами и 3D-моделями.

«МТС расширяет комплексные предложения в рамках концепции Telecom-as-a-Service. Такая модель дает нашим клиентам возможность оптимизировать расходы на построение собственной цифровой инфраструктуры, благодаря использованию готовых комплексных решений и сотрудничеству МТС с ведущими российскими вендорами и разработчиками ПО. Мы создаем уникальные импортозамещенные решения для самых разных задач», — отметил директор департамента по продуктам бизнес-рынка Максим Ананченко.

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