Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Авотел Avotel



17.12.2024 «Северсталь» тестирует возможности удаленной AR-экспертизы 1
23.05.2024 Соглашение МТС и «Авотел» обеспечит внедрение технологии МАРМ в отрасли с нестабильным интернетом 2
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 2
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 6

Публикаций - 4, упоминаний - 11

Авотел и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 10 1
Борей КБ - BOREY - Конструкторское бюро 3 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Телематические системы 54 1
РТС - Региональные телематические системы 1 1
Крок - Croc 1777 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
TaaS - Telecom-as-a-Service 10 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 2
Авотел - Avotel Summa 2 2
Цифровой инспектор 9 1
Калинин Александр 154 2
Калинин Алексей 65 2
Артемов Александр 2 1
Алдошин Олег 27 1
Трошин Ратмир 2 1
Тенишев Андрей 15 1
Шалимов Максим 1 1
Первяков Владимир 2 1
Греков Антон 2 1
Ференцев Анатолий 1 1
Родин Александр 6 1
Козлов Кирилл 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 505 2
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 220 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 295 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще