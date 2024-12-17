Авотел Avotel
Авотел и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
|ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 2
|Авотел - Avotel Summa 2 2
|Цифровой инспектор 9 1
|Калинин Александр 154 2
|Калинин Алексей 65 2
|Артемов Александр 2 1
|Алдошин Олег 27 1
|Трошин Ратмир 2 1
|Тенишев Андрей 15 1
|Шалимов Максим 1 1
|Первяков Владимир 2 1
|Греков Антон 2 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Родин Александр 6 1
|Козлов Кирилл 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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