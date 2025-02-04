Ференцев Анатолий
|04.02.2025
|Yadro займется созданием оборудования для ЦОДов. Для этого она купила большую долю в «КБ Борей» 1
|30.04.2020
|Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
Ференцев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:
|Трошин Ратмир 3 2
|Калинин Александр 158 2
|Греков Антон 2 1
|Калинин Алексей 65 1
|Шалимов Максим 1 1
|Первяков Владимир 2 1
|Родин Александр 7 1
|Козлов Кирилл 6 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 2
|ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1038 1
|Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2436 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
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