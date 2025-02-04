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Ференцев Анатолий



04.02.2025 Yadro займется созданием оборудования для ЦОДов. Для этого она купила большую долю в «КБ Борей» 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ференцев Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

Борей КБ - BOREY - Конструкторское бюро 5 2
Merlion - Мерлион 812 1
Восход ФГБУ НИИ 645 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
Авотел - Avotel 4 1
ИКС 321 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Телематические системы 54 1
Nubes - Нубес 53 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 855 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 1
РТС - Региональные телематические системы 1 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 110 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2590 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2914 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 1
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 97 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13267 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 93 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
Авотел - Avotel Summa 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1073 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 26 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Трошин Ратмир 3 2
Калинин Александр 158 2
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Первяков Владимир 2 1
Родин Александр 7 1
Козлов Кирилл 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 2
Россия - РФ - Российская федерация 145338 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1038 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2436 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6954 2
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 508 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3672 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7536 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6168 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7648 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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