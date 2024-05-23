Соглашение МТС и «Авотел» обеспечит внедрение технологии МАРМ в отрасли с нестабильным интернетом

МТС и российский производитель специализированных технических средств связи «Авотел» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о совместном продвижении мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе программно-аппаратного комплекса Avotel Summa. Совместные усилия обеспечат проникновение современных цифровых сервисов в транспорт и объекты с нестабильной связью.

Соглашение подписано на полях IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). МТС намерена включить Avotel Summa в линейку продуктовых решений на базе концепции Telecom as a Service для всех категорий юридических лиц. В свою очередь, «Авотел» продолжит разработку продукта с целью увеличения его конкурентоспособности и импортонезависимости.

Avotel Summa – программно-аппаратный комплекс, устройство-сумматор размером с модем и ПО, которое работает одновременно с несколькими SIM-картами, а также другими источниками интернета. Решение позволяет добиться высокой скорости домашнего интернета и комплексно решить проблемы связи. Заказчики получают автоматически масштабируемую сеть на несколько тысяч устройств с возможностью получения геоданных. Avotel Summa включено в реестр российского программного обеспечения.

«МТС расширяет комплексные предложения по подписке Telecom-as-a-Service. Такая модель дает нашим клиентам возможность существенно экономить на приобретении оборудования и его обслуживании, а также на цифровых сервисах и услугах связи. Сотрудничество с ведущими российскими вендорами позволяет нам не только расширять линейку продуктов, но и создавать уникальные импортозамещенные решения для самых различных задач. Услуга МАРМ широко востребована у российского бизнеса и позволяет сотрудникам организаций эффективно выполнять задачи и работать из любого места, в том числе в транспорте, командировках и на объектах, которые испытывают проблемы со связью и не могут быть подключены к цифровым сервисам с помощью обычных технологий», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Мы глубоко ценим выбор ПАО МТС как одного из лидеров рынка телекоммуникаций. Высокие стандарты производства и собственная разработанная платформа программно-аппаратного комплекса Avotel Summa максимально соответствуют ожиданиям динамично растущего рынка. Этот совместный проект открывает рынку дополнительные возможности развития за счет широкого применения технологии суммирования скорости - как элемента передачи больших объемов данных», – сказал директор департамента продаж «Авотел» Александр Артемов.