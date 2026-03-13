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Legrand Milestone Systems

Legrand - Milestone Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.03.2026 Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи 1
18.05.2021 Western Digital расширила ассортимент накопителей для систем видеонаблюдения 1
05.09.2017 AUVIX получил статус официального дистрибьютора экранов Da-Lite 1
03.07.2017 Canon создала ARCUS Global для продвижения видеооблака IoT как услуги 1
18.06.2014 Canon приобретает компанию Milestone 1
24.11.2011 Allied Telesis запускает новую партнерскую программу EcoSystem Partner Program 1
13.11.2008 Smartec выпустила цветную мегапиксельную камеру STC-IPM2090А 1
05.11.2008 Россияне вырвались в европейские лидеры видеонаблюдения 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Legrand и организации, системы, технологии, персоны:

Canon 1439 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Cisco Systems 5372 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Auvix - Аувикс 23 2
ИТЭК - ИТ Экосистема Катюша - Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 38 1
АРМО ГК 185 1
Vivotek 5 1
Bosch Security and Safety Systems 19 1
Айпидевайс 2 1
Lumien - Люмьен Россия 11 1
Motorola Solutions - IndigoVision 4 1
Ростелеком 10948 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Huawei 4676 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
LG Electronics 3735 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Hikvision - Хиквижн 73 1
STC 106 1
Genetec 10 1
Canon Europe 41 1
Barco NV - Barco Display Systems 57 1
Avigilon 6 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 1
Verint Systems 43 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 1
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 1
Smartec 168 1
Атроник НПК - Атроник Русс 10 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 16 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 2
NVR - Network Video Recorder - Сетевой видеомагнитофон - IP-видеорегистратор 93 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 2
ARM Holdings - ARMv9 - Архитектура процессора 64 1
MJPEG - Motion JPEG 134 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 321 1
Фотокамеры - Фотоэкспонометр - экспонометр - экспозамер - замер экспозиции 106 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 208 1
TaaS - Telecom-as-a-Service 13 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
ITV Group - Axxon Next 7 1
Western Digital - WD Device Analytics 1 1
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 119 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Huawei TaiShan - Серия серверов 39 1
Auvix Booco Convis - Системы Буко 5 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Western Digital - WD Purple - Серия HDD 8 1
ITV Face-интеллект 7 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 1
Allied Telesis - Allied Telesis Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 4 1
Мартынов Владислав 115 2
Сиротин Илья 7 1
Христофоров Андрей 3 1
Киреев Андрей 4 1
Mallari Brian - Маллари Брайан 1 1
Intrieri Venturino - Интриери Вентурино 2 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Веревкина Мария 1 1
Nordenlund Friis Lars - Норденлунд Фрис Ларс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Дания - Королевство 1337 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Израиль 2856 1
Израиль - Тель-Авив 123 1
Бельгия - Королевство 1192 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Евразия - Евразийский континент 643 1
США - Калифорния 4829 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Иран - Тегеран 161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Английский язык 7030 1
FT - Financial Times 1296 1
IMS Research 31 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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