Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196783
ИКТ 15167
Организации 11663
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3579
Системы 26898
Персоны 85820
География 3093
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

ARM Holdings ARMv9 Архитектура процессора

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.06.2026 Санкции совершенно по боку. Китай возглавил мировой рейтинг суперкомпьютеров с решением на суверенных процессорах 1
29.04.2026 В Китае построят мощнейший в мире суперкомпьютер без единого GPU 1
19.12.2025 Создан первый в мире 2-нанометровый процессор. Его сделала не Apple 1
26.06.2023 Самые мощные мобильные процессоры 2023 года: выбор ZOOM 1
22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
07.12.2022 Tecno представила флагманскую серию премиальных смартфонов и свои первые ноутбуки. Фото 1
09.11.2022 Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel 1
27.01.2022 Представлен крошечный Linux-ПК для хакеров по цене кнопочного телефона 1
20.01.2022 Samsung представила процессор Exynos 2200 с GPU Xclipse на базе архитектуры AMD RDNA 2 1
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний 1
02.07.2021 Новые владельцы разработчика «Байкалов» потратят 23 миллиарда на выпуск новых процессоров 1
31.03.2021 У ARM готова новая процессорная архитектура с взрывным потенциалом роста производительности 1
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
13.03.2015 Самые интересные роботы-игрушки современности 1
10.01.2014 Раскрыт список «жучков» АНБ США для техники Cisco, Huawei и Juniper. ФОТО 1
31.10.2013 Обзор навигатора Explay ID-52B: мечта Одиссея 1
04.10.2013 Explay выпустил два бюджетных GPS-навигатора с картами «Навител» 1
14.08.2013 1 сентября - день нашествия новых роботов 1
08.08.2013 Обзор миниатюрного МФУ на аккумуляторе HP Officejet 150 Mobile L511: трудно быть первым 1
06.06.2013 «Родник» привез в Россию сервер устройств PremierWave XC 1
26.12.2012 Тест GPS-навигатора Explay SLS5: авто-штурман на 5+ 1
03.12.2012 Тест GPS/ГЛОНАСС навигатора Explay GN-630: в дорогу дальнюю 1
23.08.2012 Автонавигатор 3-в-1: обзор Explay GN-530 1
13.10.2011 Explay GN-420: обзор хита продаж среди навигаторов 1
15.09.2011 От модемов до облаков: "ИнфоТеКС" 20 лет на рынке ИБ 1
15.08.2011 Первый тест в России: планшет Packard Bell Liberty Tab G100 1
15.06.2011 Тест Acer Iconia A500: икона планшетов на Android 3.0 1
25.04.2011 Prestigio сделала ридер-планшет 1
01.03.2011 Explay выпустил портативный ГЛОНАСС-навигатор 1
25.01.2011 Европейцы создали ГЛОНАСС-приемник дешевле и меньше российского 1
12.01.2011 «ПСК Софт» представила контроллер Web I/O 1
11.01.2011 «Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160 1
26.10.2010 Клон iPad оказался в 5 раз дешевле оригинала 1
20.08.2010 Малогабаритный компьютер Pico Client поможет автоматизировать здания 1
26.10.2009 Texas Instruments выпускает более 30 новых продуктов на базе ядер ARM 1
16.01.2009 Smartec выпустил новый 8-канальный IP-видеокодер STS-IPT880 1
13.11.2008 Smartec выпустила цветную мегапиксельную камеру STC-IPM2090А 1
11.03.2008 Texas Instruments выпустил новые процессоры 1
21.02.2008 Smartec: видеосервер STS-IPT480 эффективно распределяет сетевой траффик 1

Публикаций - 64, упоминаний - 64

ARM Holdings и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10991 10
Apple Inc 13052 10
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 7
Fly - Explay - Эксплей 243 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 6
TI - Texas Instruments Incorporated 845 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 263 5
Microsoft Corporation 25687 5
Qualcomm Technologies 1965 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 5
AMD - Advanced Micro Devices 4622 5
Lenovo Motorola 3558 5
Nvidia Corp 3942 5
Huawei 4493 4
Intel Corporation 12769 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1419 4
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 4
Smartec 166 4
Siemens AG - Siemens Group 2663 3
i-Mate 53 3
Cisco Systems 5350 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 3
HTC Corporation 1512 3
Sharp Corporation 1062 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 364 3
Ракурс НПФ 175 2
ЗЭО - Завод электрооборудования 2 2
Ростелеком 10857 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15542 2
HP Inc. 5868 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 596 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1668 2
Acer Group - Acer Inc 2754 2
Philips 2096 2
MediaTek - Ralink 590 2
Sony 6718 2
Vodafone Group 1411 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 2
LEGO 257 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8732 3
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Walgreens 16 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2786 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Walt Disney Company 644 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 205 1
Верный - торговая сеть 323 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 166 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Родник 90 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Enron - Enrongate 122 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5593 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3274 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5551 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 170 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3653 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 718 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1530 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 360 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 779 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 253 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 107 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 366 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Петербургский метрополитен ГУП 149 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 263 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 1
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 9
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 44 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22397 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26507 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27120 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10543 24
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6249 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10567 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13155 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28010 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7879 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13391 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10222 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60978 16
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6602 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14680 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12987 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8673 15
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4167 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6369 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26109 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15361 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9913 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5891 11
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3874 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33133 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8437 11
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6812 11
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2288 10
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2767 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21637 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16902 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10699 9
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17826 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29540 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 9
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2490 8
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4978 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10105 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7528 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13619 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5220 15
Linux OS 11416 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1210 8
Google Android 15145 7
Oracle Java - язык программирования 3449 7
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 7
Nokia Symbian OS 1408 6
Microsoft Windows 16780 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 6
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7569 5
Apple iPad 3990 5
Apple iOS 8531 5
LEGO Mindstorms Education - LEGO Mindstorms Robotics Invention System - Лего Майндстормс - Robolab 25 4
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 569 4
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 200 4
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 88 4
Microsoft Windows Mobile 2003 156 4
NNG iGO 48 3
TI Sitara ARM Processor 4 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson P - серия смартфонов 67 3
Transsion Holdings - Tecno Phantom - серия смартфонов 22 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2159 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3097 3
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 471 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2033 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2470 3
Apple iPhone 6 4861 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1367 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 470 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
HTC Qtek 44 3
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
ARM Total Compute 2 2
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 24 2
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 2
Евдокимов Андрей 95 2
Wang David - Ванг Дэвид 8 1
Zeichner Daniel - Зайхнер Даниэль 4 1
Segars Simon - Сигарс Саймон 3 1
Быченко Андрей 4 1
Hauser Hermann - Хаузер Герман 15 1
Mappleback Kevin - Мэпплбек Кевин 1 1
Косых Валентин 2 1
Stewart John - Стюарт Джон 8 1
Haas Rene - Хаас Рене 11 1
Marchio Fabio - Марчио Фабио 1 1
Weissman Steve - Вайссман Стив 2 1
Путин Владимир 3444 1
Калинин Александр 185 1
Иванов Сергей 405 1
Евтушенков Владимир 215 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Чапчаев Андрей 56 1
Белянко Евгений 21 1
Покровский Иван 134 1
Сивцев Илья 174 1
Абагян Карина 23 1
Легостаева Светлана 96 1
Фролов Денис 71 1
Miliband Edward - Милибэнд Эдвард 5 1
Гольденберг Леонид 62 1
Самойленко Максим 67 1
Демидов Михаил 134 1
Лаптева Марина 114 1
Лачков Евгений 39 1
Никитин Николай 24 1
Шульгин Георгий 9 1
Гришин Андрей 8 1
Кобыляцкий Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164462 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54433 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18945 9
Германия - Федеративная Республика 13146 8
Япония 13753 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5455 7
Китай - Тайвань 4231 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47258 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 5
Азия - Азиатский регион 5885 5
Европа 24903 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 3
Франция - Французская Республика 8136 3
Финляндия - Финляндская Республика 3690 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19364 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 2
Италия - Итальянская Республика 4493 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 2
Россия - ПФО - Самарская область 1549 2
Европа Западная 1496 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 376 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 211 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 961 2
Чад - Республика 41 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 50 1
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Франция - Бордо 29 1
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1420 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3412 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2508 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Южная Корея - Республика 7009 1
Беларусь - Белоруссия 6249 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Дания - Королевство 1332 1
Швеция - Королевство 3770 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8481 1
Сингапур - Республика 1942 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21375 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5979 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11639 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5456 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4474 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52967 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57100 4
Ergonomics - Эргономика 1738 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8758 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2089 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1006 3
POI - points of interest 173 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15848 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 916 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17995 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7313 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3122 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2550 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2785 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1829 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4589 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1317 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3118 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8437 2
Видеокамера - Видеосъёмка 715 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1564 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1143 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12177 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2399 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5693 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6108 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6444 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10807 2
Английский язык 6994 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2727 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3817 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6578 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
Informa PLC - CommsDesign 23 2
FT - Financial Times 1286 1
The Register - The Register Hardware 1773 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
AnandTech 73 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2343 1
GSM Arena 78 1
EE Times 160 1
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
TechSpot 182 1
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
Phys.org 972 1
allNetDevices 160 1
ComputerWire 51 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 1
Gartner - Гартнер 3649 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3916 1
Counterpoint Research 105 1
Synergy Research Group 47 1
In-Stat/MDR 74 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 276 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 1
Связь-Экспокомм 260 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453004, в очереди разбора - 727924.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще