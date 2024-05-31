МТС предложит корпоративным клиентам Прикамья российскую компьютерную технику по подписке

ПАО «МТС» сообщает, что совместно с российским производителем сертифицированного оборудования RDW Technology корпоративным клиентам МТС будет предоставлен доступ к технике RDW Computers. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС намерена включить устройства бренда RDW Computers в линейку продуктовых решений на базе концепции Telecom as a Service – все категории юридических лиц смогут использовать компьютерную технику российского бренда и фирменные сервисы МТС по ежемесячной подписке с возможностью регулярной замены и сервисного обслуживания. В свою очередь, RDW Technology продолжит разработку новых моделей компьютерной техники и будет повышать их эксплуатационные характеристики.

«Быть надежным партнером для корпоративных клиентов Пермского края – одна из наших приоритетных задач. Сегодня мы готовы им предложить доступ к сертифицированной компьютерной технике, отвечающей всем требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. Верим, что наше сотрудничество принесет свои плоды и положительно скажется на бизнесе благодаря накопленному опыту компаний», – сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Неоспоримые достоинства нашего стратегического партнерства – это взаимный рост, внедрение инноваций и расширение рынка. У RDW Technology и МТС единые цели. Надеюсь, консолидация наших усилий поможет отраслям экономики страны быстро и эффективно перейти на российские решения. Вместе с МТС мы выбрали путь продвижения российского оборудования. И каждая реестровая запись, полученная нашими устройствами, не только привлекает заказчиков к продукции бренда RDW Computers, но и повышает уровень доверия наших партнеров и пользователей к отечественным решениям», – отметил Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology.

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RDW Technology — российский производитель вычислительного оборудования. С 2015 г. под брендом RDW Computers производятся ПК, моноблоки, серверы, системные блоки, мини-ПК и профессиональные кастомизированные моноблочные системы для бизнеса, образования, медицины и госструктур, а также мониторы, в том числе с изогнутым экраном, адаптированным под периферийное зрение

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.