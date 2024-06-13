Аналитика МТС: в России в 2,5 раза выросли продажи подписок для бизнеса

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о том, что зафиксировала рост спроса на подписки для бизнеса, включающие ПО и необходимое для него оборудование. В январе-мае этого года корпоративные клиенты в 2,5 раза чаще относительно августа-декабря 2023 г. подключали ИT-сервисы экосистемы МТС с оборудованием в полностью готовом виде для решения бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самыми востребованными подписками оказались: облачные сервисы от MTS Web Services, в том числе системы хранения данных (34% продаж), коммуникационная платформа МТС Link с компьютерами, ноутбуками и ВКС-системами (23%), продукты МТС Exolve (виртуальная АТС, Telecom API, роботы для взаимодействия с клиентами, 12% продаж) с оборудованием для интеллектуальных систем связи, а также организация беспроводного доступа в интернет в комплексе с сетевым оборудованием (9%).

Чаще всего услугой программно-аппаратной подписки по модели Telecom-as-a-Service пользовались представители малого и среднего бизнеса в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Ханты-Мансийске. Популярнее всего у предпринимателей оказалась подписка на 12 месяцев.

МТС предоставляет клиентам комплексную услугу по подключению программных продуктов и интеллектуальных сервисов экосистемы МТС «под ключ» по модели Telecom-as-a-Service вместе с офисным и сетевым оборудованием. Предпринимателям достаточно оформить подписку на срок от шести месяцев до трех лет и ежемесячно вносить платежи за пользование услугой. Комплексная услуга в дополнение к возможности аренды была запущена в мае 2023 г. За пять месяцев 2024 г. выручка от комплексного продукта превысила весь объем продаж подобных услуг в 2023 г.

Модель TaaS обеспечила клиентам комплексный подход к цифровизации процессов. Клиенты получили регулярное обновление и поддержку сервисов, а также существенную экономию на приобретении оборудования, его обслуживании и утилизации.

«Экосистема МТС отмечает тренд на стремительное технологическое обновление российского бизнеса. Мы видим желание компаний регулярно получать не только новинки «железа», но и программное обеспечение. Для нас это возможность предоставлять бизнесу востребованные готовые услуги, так называемые end-to-end решения, которые учитывают потребности бизнеса в роботизации процессов, Big Data аналитике, ИИ-сервисах и внедрении IoT. МТС постоянно совершенствуем услуги по модели TaaS, в частности поставила себе амбициозную задачу расширить комплексные решения экосистемы «под ключ» по подписочной модели в четыре раза за счет российского оборудования и ПО», – сказал вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.