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Свалов Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|ИИ, PWA и AR — главные технологические тренды на рынке корпоративной мобильной разработки 1
|08.11.2021
|Будущее цифровых банковских сервисов. Представлена микросервисная платформа компании BSS 1
Свалов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T 47 1
|Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 880 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 574 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14286 1
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