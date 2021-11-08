Будущее цифровых банковских сервисов. Представлена микросервисная платформа компании BSS

Компания BSS представила новейшую разработку – микросервисную платформу – будущее цифровых банковских сервисов.

Технический директор BSS Дмитрий Свалов рассказал о целях создания, технологическом стеке и архитектуре новой платформы. Важное внимание в своем выступлении он уделил чувствительным для банков темам – поставка, развертывание, мониторинг и логирование микросервисной платформы.

Микросервисная платформа BSS разрабатывается при участии Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В декабре 2020 г. компания BSS выиграла грант РФРИТ на создание первого российского вендорского решения на микросервисной архитектуре для предоставления сервисов ДБО. В феврале 2021 г. проект стартовал. С учетом мероприятий по защите проекта перед фондом, в апреле 2022 г. BSS будет готова вывести платформу на рынок. Уже сейчас отмечен активный интерес банков к первому вендорскому микросервисному ДБО, есть несколько договоренностей о внедрениях.

Микросервисная платформа BSS — это сочетание ПО для организации инфраструктуры и управления. Она включает в себя набор системных микросервисов, обеспечивающих работу прикладных продуктовых микросервисов, ПО для мониторинга, библиотек и компонентов для упрощения создания новых сервисов, технологий, подходов и приемов разработки, сопровождения и поставки решений в микросервисной архитектуре.

В отличие от микросервисной, в монолитной архитектуре для выпуска продукта необходимо провести проверку корректной работы всего функционала системы, а также синхронизировать релизы для различных бизнес-заказчиков из десятков банков, провести приемку на стороне банка всего переданного функционала.

«Ключевыми преимуществами микросервисной платформы BSS являются быстрая поставка, упрощение совместной разработки, внедрение отдельных продуктов. Банкам решение BSS даст более высокую скорость T2M, гибкость, то есть возможность частичной замены и модернизации функционала действующей системы ДБО и свободу – большую независимость при совместной с вендором разработке», - подчеркнул Дмитрий Свалов.

Стоит отметить, что микросервисная архитектура – текущий мировой тренд при создании как ДБО, так и информационных систем в целом. Реализация проекта первого вендорского решения компании BSS поможет решить задачи импортозамещения и предоставит российским банкам все преимущества нового российского программного продукта. При этом решение будет конкурентно не только на российском рынке, но и в странах СНГ и дальнем зарубежье.