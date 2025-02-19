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Индексная книга (каталог) CNews*
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Extyl Экстил создание сайтов ЭЦС Экстил Цифровые Системы

Extyl - Экстил создание сайтов - ЭЦС - Экстил Цифровые Системы


19.02.2025 Cloud4Y предоставил защищенное облако компании Extyl 1
31.10.2023 Российский рынок корпоративной мобильности отказывается от iOS 1
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 1
07.08.2019 Сбербанк выбрал семь компаний для Java-разработки в сверхажиотажном тендере на 750 миллионов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Extyl и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
Google LLC 11823 2
Корус Консалтинг ГК 1224 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 158 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 222 1
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GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 135 1
iFellow - АйФэлл 42 1
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BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1208 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 1
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications 47 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1027 1
Repository - Репозиторий 868 1
Оповещение и уведомление - Notification 4667 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1204 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13847 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
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Linux OS 10016 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 143 1
Google Android Package Kit - APK 185 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 242 1
Adobe Photoshop 764 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 26 1
Atlassian - Confluence 114 1
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Google Android 14058 1
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Михайлов Михаил 10 1
Матусовский Юрий 4 1
Врацкий Андрей 135 1
Распопова Диана 2 1
Казенюк Антон 3 1
Ворожищев Александр 2 1
Фролов Виктор 11 1
Николенко Николай 10 1
Ахметшин Марк 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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