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«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Государственный радиочастотный центр построит в России систему оперативного контроля качества сотовой связи в населенных пунктах и на автодорогах. Данные будут собираться в реальном времени, и доступ к ним откроют россиянам. Сейчас такая статистика обновляется раз в год, и не везде – некоторые данные в последний раз обновлялись в 2017 г.

Все как на ладони

Подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ) приступил к разработке системы тотальной слежки за качеством работы операторов сотовой связи в России. Как пишут «Ведомости», это новшество позволит контролировать их в режиме реального времени. Сроков запуска на момент публикации материала не было. Размер бюджета, выделенного на создание этой системы, тоже неизвестен.

По словам источника издания в ГРЧЦ, на конец мая 2023 г. система находилась на стадии проектирования. Минцифры, сообщили изданию его представители, известно о существовании планов по запуску такой системы, и оно «поддерживает ее создание».

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Фото: senivpetro / FreePik
Качеством сотовой связи в России довольны не все, не везде и не всегда

В Роскомнадзоре заявили изданию, то будущее творение ГРЧЦ позволит не только контролировать качество работы сотовых сетей операторов связи в режиме реального времени. Ее особенность еще и в том, что она позволит это делать «буквально для каждого населенного пункта России». Другими словами, специалисты ГРЧЦ будут в курсе, что в каких-то отдаленных поселках, а также в небольших деревнях крупных российских областей до сих пор нет не то что мобильного интернета, а мобильной связи в принципе.

Как будет работать система

Новая разработка ГРЧЦ, уточнили в Роскомнадзоре, будет оперировать большими данными о ныне действующих базовых станциях, а сведения эти будет аккумулировать непосредственно Государственный радиочастотный центр. Анализ этой информации позволит установить актуальный уровень развития сотовой сети того или иного оператора, а также выявить истинную долю покрытия этими сетями российских регионов – редакция CNews неоднократно убеждалась, что там, где на карте покрытия с официального сайта оператора есть уверенный прием хотя бы 3G, на деле и 2G ловит с большим трудом.

По словам представителя Роскомнадзора, система также будет контролировать долю покрытия сетями автодорог, а не только населенных пунктов. Помимо этого, она будет отслеживать «выполнение условий и решений госкомиссии по радиочасотам», сообщили изданию в ведомстве.

Что еще более важно, почти вся информация, полученная и обработанная системой, будет доступна обычным россиянам, включая подлинную карту покрытия, чтобы они могли наглядно видеть, какой из операторов связи предоставляет лучший сервис там, где им требуется. В открытом доступе не появятся только лишь сведения, представляющие собой коммерческую тайну.

Вывести операторов на чистую воду

После 24 февраля 2022 г. и прекращения поставок базовых станций иностранных вендоров при полном отсутствии серийно выпускаемых отечественных БС возникла неиллюзорная вероятность масштабных сбоев в работе российских сотовых сетей. Как показала практика, этого удалось избежать, однако на протяжении всего 2022 г. и в начале 2023 г. операторы повышали стоимость своих услуг. МТС, к примеру, начал забирать у своих абонентов часть денег, которые они вносят на счет, в виде комиссии, почти не оставив им удобных вариантов пополнения баланса без нового побора. Tele2 тоже хотел поступить так, но в итоге от этой затеи отказался.

Новая система позволит в реальном времени видеть, насколько качественно тот или иной оператор оказывает свои услуги абонентам, требуя с них все больше денег. Как пишут «Ведомости», в настоящее время замеры скорости передачи данных и стабильности сигнала, что и является критериями качества связи, производятся всего-навсего раз в год, что дает операторам очень широкое поле для маневров. Полученные данные можно посмотреть на принадлежащем Роскомнадзору портале «качествосвязи.рф», вот только актуальной информации по всем регионам там нет. Например, последний отчет о качестве связи на трассе М4 «Дон», по которой можно доехать от Москвы до Новороссийска через Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар (крупнейшие российские города) датирован мартом 2017 г.

Операторы скрывают статистику

Как сообщил изданию приближенный к одному из российских сотовых операторов источник, получать подробную статистику о качестве работы сети можно уже сейчас, притом в фоновом режиме и незаметно для абонента. Более того, операторы иногда делают это, передавая на мобильник абонента небольшой объем данных и получая его обратно. «Это позволяет легко рассчитать скорость передачи данных между конкретным телефонным аппаратом и ближайшей базовой станцией. Так измеряется скорость «последней мили», – добавил он.

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Однако, что очень важно, на нынешнем этапе эта информация предназначена для внутреннего пользования, и даже Роскомнадзор лишен доступа к ней. По словам собеседника издания, после запуска новой системы, разрабатываемой ГРЧЦ, операторов обяжут предоставлять эту информацию, но пока неизвестно, как именно – возможно через блоки системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которые уже внедрены в их сети. Наличие СОРМ в составе оборудования операторов – это требование «пакета Яровой», чтобы силовые структуры могли беспрепятственно контролировать звонки, сообщения и интернет-трафик россиян.

Между тем, статистику качества своей связи операторы собирают самостоятельно. Так, в Tele2 сообщили CNews, что оператор ведет замеры уровня покрытия и загруженности сети, а также отслеживает обрывы интернет-сессий и звонков. Также осуществляется сбор сведений о скорости и стабильности работы мобильного интернета и уровне качества звонков. Схожий объем данных собирает и «Мегафон» – представители оператора сообщили CNews, что для этого у него есть специальная многоуровневая система, которая обеспечивает сквозной контроль параметров работы сети мобильной связи и ключевых показателей качества услуг с использованием современных программно-аппаратных решений.

«Несомненно, в текущем состоянии рынка сотовой связи игра между операторами в "перемани пользователя" достигла своего апогея, – сказал CNews Сергей Артемов, директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. – Если раньше операторы могли спокойно делить рынок по регионам присутствия, теперь битва идет за каждого пользователя и каждый регулярный рубль в тарифе. Лозунги "все по-честному" хоть и все еще воспринимаются потребителями скептически, но уже заставляют задуматься: а действительно ли все так, как обещают, и уже нет мелкого шрифта в тексте договора?»

«Предлагаемая к внедрению схема "все как на ладони" создаст (если, опять же, нет мелкого шрифта) еще большую конкуренцию между операторами, – заявил Сергей Артемов. – Потребитель, который уже привык чертыхаться в двух километрах от МКАДа, глядя на пустую шкалу уровня связи, наконец-то сможет сам выбрать "честное" покрытие связи операторами данного региона, опираясь на статистику связи на карте». «Несомненно, строительство нормальной, реально качественной связи – крайне позитивный эффект в развитии отрасли сотовой связи и качественный скачок в развитии отечественного рынка», – подытожил он.

Георгий Дорофеев

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