«Серый» импорт всё. Дешевые смартфоны застряли на таможне. Цены взлетели, не за горами дефицит

В России почти остановился «серый» импорт смартфонов, который не стоит путать с «параллельным». Такие мобильники стоят существенно дешевле «параллельных», и спрос на них, судя по объемам поставок в 2022 г. среди россиян огромен. Сейчас эти устройства массово задерживает таможня, и цены на них начали расти, к тому же наблюдается нехватка некоторых ходовых моделей, которая через пару недель рискует перерасти в полное их отсутствие на складах.

«Серый» импорт погибает

К годовщине всем известных событий и последовавших за ним многочисленных неприятностей россияне столкнулись с еще одной бедой. «Серый» импорт по части смартфонов почти перестал работать – ввоз в Россию мобильников по таким схемам почти остановился.

В данном случае «серый» импорт не стоит путать с параллельным. По сути своей это одно и то же, но с первым власти сражаются, а второй, напротив, легализуют. В данном случае речь именно о частных поставках в обход общепринятых правил, то есть без уплаты налогов и пошлин.

С одной стороны, при наличии параллельного импорта «серый» едва ли можно считать актуальным. Но, с другой стороны, на его стороне весьма весомый для любого россиянина аргумент – цена. CNews писал, что жители России после выхода новых iPhone 14 Pro и Pro Max предпочитали покупать именно «серые» их версии, отказываясь переплачивать за сложные логистические схемы параллельного импорта.

Что ждет россиян

Как пишут «Известия», поток «серых» смартфонов в Россию почти иссяк, и это моментально привело к росту цен на них. Многие модели за считанные дни подорожали на 3000-4000 руб., и это, по всей видимости, лишь начало. Сейчас разница в цене между «параллельными» и «серыми» смартфонами нередко весьма велика, поскольку, например, iPhone 14 Pro Max на 512 ГБ в официальной рознице стоит 153 тыс. руб., а на «сером» рынке – в пределах 132 тыс. руб.

Фото: © senivpetro / Фотобанк FreePik Россиян лишают возможности выбора. Но и смартфоны, представленные в магазинах, в большинстве своем ввезены в Россию без разрешения производителя

В дальнейшем этот разрыв, по-видимому, будет стремительно сокращаться, но вынужденная переплата – это далеко не единственное, к чему следует готовиться россиянам. По словам источников издания, прямо сейчас наблюдается ощутимый дефицит некоторых наиболее популярных моделей смартфонов, ввезенных по «серым» схемам, а к концу марта 2023 г. их не станет и вовсе.

Конкуренция за рынок

Спрос почти всегда рождает предложение, и приведенная изданием статистика наглядно демонстрирует, что россияне очень заинтересованы в покупке именно «серых» смартфонов. В 2022 г. на них пришлось 30% всего импорта против 5% в 2021 г.

Опрошенные изданием эксперты указали на «виновника» происходящего с нехваткой «серых» устройств. По их словам, это вовсе не продавцы, вдруг массово решившие перестать снабжать россиян более дешевыми в сравнению с «параллельной» розницей смартфонами.

Все дело, как утверждается, в российской таможне – она перестала пропускать на «серые» устройства, притом еще в феврале 2023 г. На момент публикации материала не было известно, кто отдал такой приказ, и как долго он будет действовать, но нельзя не отметить, что новым российским «санкциям», направленным на «серый» импорт, предшествовали важные кадровые перестановки в Федеральной таможенной службе России (ФТС).

В середине февраля 2023 г. премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Руслана Давыдова на пост временно исполняющего обязанности руководителя ФТС. Давыдов с 2017 г. был первым заместителем руководителя ФТС и занимался, помимо прочего, вопросами цифровизации российской таможни.

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Экс-глава ФТС Владимир Булавин решением российского Правительства сложил полномочия в связи с достижением 70 лет.

Вопрос гарантии остается открытым

Все опрошенные изданием эксперты к минусам устройств, ввезенных по «серым» схемам, отнесли потенциальные проблемы с гарантийным обслуживанием. Действительно, крупные ритейлеры, подключившиеся к «параллельному» импорту, еще летом 2022 г. начали предлагать потребителям свои услуги по гарантийному обслуживанию.

И здесь, казалось бы, выбор очевиден – если нужна «гарантия гарантии», то прямая дорога в магазин за «параллельной» техникой, но в России, как оказалось, все далеко не так очевидно.

Проблемы с ремонтом техники, в том числе и гарантийной, в России начались еще летом 2022 г. Поначалу образовалась нехватка запчастей для Apple iPhone, потом почти иссяк поток комплектующих для ноутбуков Huawei и HP, а затем возникли проблемы с компонентами для техники Xiaomi, хотя она к санкциям против России, в отличие от перечисленных брендов, не подключалась.

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В начале 2023 г. выяснилось, что в россиянам начали отказывать в гарантийном ремонте техники Apple, притом с этой проблемой столкнулись даже пользователи, заплатившие за расширенную гарантию AppleCare+. Об проблемах с AppleCare+ в России сообщил профильный ресурс iPhones.ru.

Плюс к этому, авторизованные сервисные центры теперь не желают брать в ремонт технику Apple, привезенную из-за рубежа. Другими словами, гарантия, столь важное преимущество «параллельного» импорта перед «серым», постепенно растворяется в российских реалиях. В дополнение к сказанному, в России начали закрываться и авторизованные, и частные мастерские, хотя спрос на ремонт техники, напротив, резко вырос.

«Сокращение серого импорта – это смещение фокуса на параллельный импорт, так переориентируется рыночный объем мобильных устройств. Так или иначе, количество смартфонов, которые отвечают и запросам пользователей, и требованиям корпоративных платформ, на российском рынке будет только расти, – сообщил CNews Сергей Артемов, директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. – Ситуация с гарантийным ремонтом приведет к тому, что в перспективе двух-четырех лет доля смартфонов на Android увеличится. Владельцы iPhone более требовательны к сервису, а давление на рынок запчастей ощущается сильнее. Тем не менее, свою нишу Apple всегда будет занимать безотносительно остальных участников, вопрос только в ее размере. Преимуществом Apple был действительно работающий гарантийный ремонт. Если пользователям предоставят качественный "серый" сервис, с гарантией от сервисного центра, это будет неплохой заменой официалов. Лотерейный ремонт на радиорынке интересен лишь владельцам дешевого сегмента смартфонов».