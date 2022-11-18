Любимые смартфоны россиян нечем ремонтировать. В стране жуткий дефицит запчастей для устройств Xiaomi

Российские авторизованные сервисные центры столкнулись с нехваткой запчастей для смартфонов Xiaomi – мегапопулярного в России производителя. Фиксируется дефицит экранов и батарей, ремонт растягивается на недели, а иногда и месяцы. Спасает ремонт в неофициальных мастерских – у них нужные запчасти почти в наличии, и можно починить устройство за день, но в гарантии на него владелец лишится.

Xiaomi в дефиците

В России образовался дефицит запчастей для смартфонов китайской компании Xiaomi, пишут «Известия» со ссылкой на представителей авторизованных сервисных центров (АСЦ). По их словам сильнее всего ощущается нехватка экранов и аккумуляторов – эти компоненты во современных мобильных устройствах всех брендов выходят из строя в процессе эксплуатации.

В зависимости от сервиса, в который обратился владелец гаджета Xiaomi, он может столкнуться с увеличенными до 40 дней сроками ремонта или полным отказом в обслуживании, если речь идет о ремонте не по гарантии. В некоторых случаях запчасти в сервис привозятся только под заказ, притом сроки таких поставок могут доходить до тех же 40 дней.

Ремонт смартфонов Xiaomi в России - дело затратное не столько по деньгам, сколько по времени

Для примера, в нормальных условиях процесс замены аккумулятора в любом современном смартфоне занимает у опытного специалиста считанные минуты при наличии самой батареи. Однако в нынешней ситуации один из опрошенных изданием сервисов увеличил сроки замены АКБ до 20 дней именно из-за отсутствия нужных запчастей.

Россияне оценили Xiaomi

Xiaomi – одна из немногих компаний, решивших остаться на российском рынке вопреки санкциям. В начале марта 2022 г. она временно сократила импорт техники в Россию на 50% из-за проблем с логистикой, но по прошествии с того момента почти девяти месяцев продолжает захватывать российский рынок электроники.

Особых успехов Xiaomi добилась в сегменте смартфонов, не без помощи своих дочерних брендов Redmi и Poco. Также сказался уход из России компаний Apple и Samsung – как сообщал CNews, к концу лета 2022 г. их доли мобильного рынка страны упали ниже 10%, тогда как Xiaomi заняла на нем более 40%.

Многие россияне покупают технику Xiaomi не в российских магазинах, а на всем известных китайских маркетплейсах, что лишь добавляет компании очков популярности в стране. По словам опрошенных изданием экспертов, темпы роста ее продаж в России выше в сравнении с темпами поставок запчастей в авторизованные сервисные центры.

Очевидное и простое решение проблемы

Дефицит запчастей для устройств Xiaomi в России вовсе не означает, что их нет, например, в Китае – на родине компании. По словам источников издания, с их нехваткой сталкиваются именно авторизованные сервис-центры. Мастерские, что не имеют нужных сертификатов Xiaomi, не привязаны к официальным каналом поставок комплектующих и потому проблем с их нехваткой не испытывают.

Другое дело, что, обращаясь в такие сервисы, владелец не сможет сэкономить на ремонте. По информации «Известий», замена экрана на топовом смартфоне Xiaomi Mi 11 обойдется в таких мастерских приблизительно в 20 тыс. руб.

Сэкономить личное невосполнимое время или сохранить гарантию устройство после ремонта - выбор за потребителем

Столько же возьмут за такую работу и «официалы». Но зато неавторизованные сервисы в ложившейся ситуации позволяют россиянам экономить время и не ждать днями и неделями, пока в АСЦ поступит нужная деталь. Тот же экран на Mi 11 во многих неавторизованных СЦ можно поменять в день в обращения.

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Единственный минус данной схемы в том, что отремонтированный в неавторизованном сервисе гаджет в случае Xiaomi лишается гарантии.

Запасной вариант

Как долго продлится дефицит запчастей Xiaomi в российских авторизованных сервисных центрах, предугадать сложно. По прогнозам опрошенных изданием экспертов, ситуация не улучшится как минимум до февраля 2023 г.

Стоимость бюджетного Redmi 10 в России...

Как много владельцев техники Xiaomi между сохранением гарантии с потерей огромного количества времени и быстрым ремонтом с потерей гарантии выберет второе, остается лишь догадываться. Запасным вариантом в этой схеме остается покупка нового устройства на замену вышедшему из строя. Однако в российских реалиях это не всегда выгодно. Для примера, бюджетный смартфон Redmi 10 образца осени 2021 г. в России на момент выхода материала стоил от 17 тыс. руб. за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ROM. В Китае этот смартфон в такой же комплектации можно приобрести менее чем за 9500 руб. в популярном среди россиян интернет-магазине с доставкой в течение трех недель.

...и в Китае

Как сообщал CNews, даже на старте продаж в России Redmi 10 стоил существенно дороже, нежели в КНР.

Общая беда

Xiaomi – не единственный бренд, запчасти для устройств которого в России оказались в дефиците. Еще в начале лета 2022 г. CNews писал об аналогичной проблеме со смартфонами Apple – новые и старые iPhone тоже нечем чинить. Хуже всего на тот момент обстояли дела с поставками экранов и батарей.

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В середине лета 2022 г. с аналогичными проблемами столкнулись владельцы смартфонов Samsung и Huawei. В их случае наблюдалась не только нехватка комплектующих – из-за нее непомерно выросла стоимость ремонтных работ.

К концу лета 2022 г. дефицит запасных компонентов для ремонта добрался и до сегмента ноутбуков, поскольку ностранные производители ПК тоже массово покинули Россию. Наиболее сложной оказалась ситуация вокруг запчастей для лэптопов американской HP и китайской Huawei.