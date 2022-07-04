В России катастрофа с ремонтом смартфонов Samsung и Huawei. Запчастей нет, цены готовятся уйти в космос

Россияне столкнулись с невозможностью оперативной замены экранов и аккумуляторов в смартфонах Samsung и Huawei из-за их дефицита в стране. Сроки ожидания комплектующих в авторизованных сервис-центрах переваливают за семь дней, и есть риск роста стоимости ремонта. Сторонние мастерские по-прежнему осуществляют ремонт в день обращения, но в их случае велик риск получить на руки смартфон с поддельной китайской запчастью низкого качества под видом оригинальной.

Ремонт длиной в недели

В России резко ухудшилась ситуация с запчастями для ремонта смартфонов Samsung и Huawei. Как пишут «Известия», в стране обнаружилась нехватка основных компонентов для этих устройств, наиболее часто выходящих из строя в процессе эксплуатации гаджета.

Например, владельцы смартфона Huawei с почти максимальной степенью вероятности не смогут заменить в авторизованном сервисном центре сенсорный экран или аккумулятор – этих деталей нет в наличии. С устройствами Samsung ситуация хоть и лучше, но ненамного – одни сервис-центры могут поменять аккумулятор, но отказывают в замене экрана, другие, напротив, готовы установить новый дисплей, но запасных оригинальных батарей у них нет.

На фоне этого растет и срок проведения ремонта. Даже без учета времени на саму работу он составляет как минимум неделю – столько авторизованным сервисным центрам приходится ждать заказанные запчасти.

Почему так происходит, есть ответ только в случае со смартфонами Samsung. Корейский вендор еще в марте 2022 г., сославшись на проблемы с логистикой, прекратил поставки своей техники на территорию России. Не исключено, что это могло затронуть и оригинальные запчасти для смартфонов.

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С другой стороны, Huawei о поддержке антироссийских санкций в том или ином ее виде не объявляла, хотя некоторые «намеки» на это, определенно имеются. Например, весной 2022 г. она вдвое урезала поставки своих смартфонов на российский рынок. Почему в России возник дефицит запчастей для ее мобильников, неизвестно.

Быстрого решения проблемы не будет

Точные сроки возобновления поставок оригинальных запчастей для смартфонов Samsung и Huawei к моменту выхода материала установлены не были. По прогнозам опрошенных изданием источников, ситуация не улучшится как минимум до осени 2022 г.

Следствием этого станут не только затянутые сроки ремонта – россиянам придется оставлять свои гаджеты в авторизованном сервисном центре на несколько дней или даже недель. Вторым следствием дефицита может стать удорожание ремонта.

Как сильно вырастет стоимость услуг по замене экрана и батарей, неизвестно. Не исключено, что в ряде случаев будет выгоднее отказаться от ремонта и приобрести новый смартфон, сэкономив тем самым и время и, возможно, деньги.

Одним из вариантов решения проблемы, считают источники издания, может стать параллельный импорт – обычный «серый» импорт, легализованный властями в апреле 2022 г. и заработавший месяц спустя. Сроки, когда дефицит запчастей будет побежден с его помощью, никто не называет.

Выход есть всегда

Проблемы с нехваткой запчастей для смартфонов Samsung и Huawei испытывают лишь авторизованные сервисные центры и их клиенты. Сторонние сервисы с этим пока не столкнулись – они по-прежнему готовы заменить клиентам и батарею, и дисплей, непосредственно в день обращения.

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Столь высокому уровню сервиса с точки зрения сроков предоставления услуги неавторизованные мастерские обязаны своему подходу к поиску необходимых компонентов. По информации источника издания, они либо заказывают нужные им детали из Китая, или изымают их из новых устройств.

В данном случае россияне, экономя время на ремонте, вынуждены «играть в лотерею», потому что нет 100-процентной гарантии, что именно в их случае для ремонта будут использованы оригинальные комплектующие из смартфона-донора. Установка неоригинальных китайских запчастей может сократить срок службы устройства после ремонта, поскольку их качество далеко не всегда на высоте.

Собеседники издания также утверждают, что ремонт в неавторизованном сервисном центре может привести к потере устройством водозащиты. Многие современные смартфоны, по заверениям производителей, хорошо защищены от попадания внутрь корпуса как воды, так и пыли. Но, как сообщал CNews, на деле надежность мобильников в этом плане сильно преувеличена.

Отказ от Android не поможет

Попытка решить проблему с затяжным ремонтом путем смены программной платформы ожидаемого результата россиянам не принесет. Отказ от Android (а в случае с Huawei – еще и от Harmony OS) в пользу Apple iOS в этом плане ни к чему не приведет.

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Владельцы смартфонов iPhone первыми ощутили на себе нехватку в России аккумуляторов и батарей. Их дефицит образовался в июне 2022 г., спустя три месяца после ухода Apple из России.

В этой экосистеме ситуация аналогичная. Авторизованные сервисные центры вынуждены затягивать сроки ремонта, закладывая в них время на ожидание заказанного компонента. В сторонних мастерских с этим проблем нет, но риск получить на руки мобильник с неоригинальным китайским экраном или аккумулятором низкого качества здесь значительно выше.