Merlion и CESCA объявили о подписании дистрибьюторского соглашения

Портфель Merlion пополнился IIoT-платформой ALIOT и линейкой корпоративных серверов NORTIS. Merlion и CESCA, ИТ-интегратор и разработчик систем, программно-аппаратных комплексов и решений для оптимизации бизнес-процессов, масштабирования бизнеса, объявили о подписании дистрибьюторского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Начатое сотрудничество расширяет возможности для развития обеих сторон в условиях повышенного спроса на отечественные ИТ-продукты для промпредприятий, в том числе – IIoT-решений. Согласно дорожной карте, утвержденной правительством России в конце 2022 г., рынок отечественных решений в сфере промышленного интернета в 2023 г. составлял 22,2 млрд руб., а к 2030 г. он должен достигнуть 147,25 млрд руб., то есть вырасти в 6,6 раза.

Больше всего IIoT-решений в 2023 г. внедрялось на обрабатывающих производствах (44%), в добывающей промышленности (28%) и машиностроении (15%). Небольшая доля приходилась на авиапром и энергетику (по 5%), а также на складскую логистику (3%).

Дистрибьюторский портфель Merlion пополнился флагманскими продуктами компании CESCA: ALIOT и NORTIS.

ALIOT — интегрированная IIoT-платформа, осуществляющая мониторинг и анализ климатических изменений в помещениях и на самом оборудовании, а также обеспечивающая контроль доступа к помещениям и технике.

NORTIS — модельный ряд производительных корпоративных серверов для решения задач малого и среднего бизнеса.

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком, Merlion: «Партнеры Merlion, системные интеграторы, и их заказчики, уже могут использовать CESCA в своих проектах — команда VAD-дивизиона Merlion оказывает всестороннюю поддержку продаж продуктов компании, а также маркетинговую поддержку. CESCA работает на рынке с 2014 г., и за это время уже успел завоевать признание и доверие в отрасли: многие компании успешно пользуются решениями разработчика, поэтому наши прогнозы по сотрудничеству самые положительные».

«Мы рады сотрудничать с таким надежным дистрибьютором, как Merlion, и настроены на долгосрочное партнерство. Это соглашение позволит познакомить большее количество компаний с российскими решениями в области импортозамещения», — сказал Евгений Доможиров, генеральный директор CESCA.