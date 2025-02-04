vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP

Компания Kraftway, отечественный производитель доверенной вычислительной техники, и российский разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) провели успешное тестирование совместной работы серверов линейки Trusted с отечественной гиперконвергентной платформой виртуализации корпоративного уровня vStack HCP. Лабораторные испытания завершились успешно и подтвердили полную совместимость продуктов.

В тестовых испытаниях участвовали доверенные серверы серий Kraftway TS2000, TS3000, TS3020 и TS3100 на базе процессоров Intel Xeon, а также версия 2.3 платформы vStack HCP. Благодаря успешной интеграции ИТ-продуктов двух компаний заказчики получат надежное решение для создания отказоустойчивой среды на базе отечественного ПО и оборудования.

«Подтверждение совместимости серверов Krafway и платформы виртуализации vStack HCP стало важным шагом на пути к импортозамещению. Надежно функционирующие, гарантированно совместимые ИТ-решения российской разработки необходимы крупнейшим государственным организациям и коммерческим, финансовым и промышленным структурам, системообразующим предприятиям России, крупным торговым сетям для обеспечения безопасности и отказоустойчивости информационной инфраструктуры», — сказал Ренат Юсупов, старший вице-президент Kraftway.

«Сегодня рынок нуждается в импортонезависимых продуктах. Поэтому vStack выбирает в технологические партнеры надежных производителей оборудования с планами на будущее и гарантией поставок в срок. Kraftway — одна из таких компаний. Сотрудничество с ней порождает надежные решения, альтернативные западным, для реализации проектов миграции на отечественные технологии», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.