vStack и Tera выпустят ПАК на базе гиперконвергентной платформы vStack HCP и серверных решений «Система Икс»

Разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, и российский ИТ-дистрибьютор Tera объявили о грядущем выпуске совместного программно-аппаратного комплекса (ПАК). Решение будет построено на платформе vStack HCP и серверах «Система Икс», валидировано обеими компаниями и готово к промышленному внедрению. Новый ПАК спроектируют под потребности заказчиков из разных отраслей — от телеком-операторов до госсектора, обеспечивая отказоустойчивость, масштабируемость и соответствие требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители vStack.

ПАК поддержит весь стек vStack с полной интеграцией слоев вычислений, хранения и сети в единой панели управления. Такая архитектура сокращает количество точек отказа и позволяет экономить время администраторов и снижает требования к количеству персонала.

«Мы видим стабильный рост спроса на российские ИТ-продукты, особенно в сфере виртуализации и управления инфраструктурой. Совместный ПАК с Tera даст компаниям возможность выстраивать надежные и гибкие ИТ-системы без привязки к зарубежным технологиям. Мы продолжаем развивать партнерскую экосистему, чтобы бизнес в России мог уверенно двигаться к цифровой независимости», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

В зависимости от задач заказчика, ПАК сможет быть развернут на одной из четырех серий серверов «Икс»: «Икс» S-серии — компактные одно- и двухпроцессорные системы с пониженным энергопотреблением. Подходят для задач малого и среднего бизнеса, в том числе для соответствия требованиям по хранению данных (СОРМ-3, закон «Яровой»); «Икс» D- и F-серии — сбалансированные двухпроцессорные системы с высокой емкостью ОЗУ и поддержкой NVMe-накопителей, оптимальны для корпоративных клиентов и виртуализированных инфраструктур; «Икс» L- и H-серии — решения с высокой плотностью вычислений, ориентированные на работу в высоконагруженных средах, дата-центрах и ЦОДах; «Икс» Z-серии (в разработке) — линейка для госсектора, соответствующая требованиям локализации и запланированная к релизу в 2026–2027 гг.

«Сотрудничество с vStack открывает новые возможности для наших партнеров в области виртуализации и управления ИТ-инфраструктурой. Комбинируя технологические преимущества vStack с надежностью оборудования под брендом «Система Икс», мы предлагаем рынку решения, которые позволяют клиентам разного уровня — от малого бизнеса до крупных государственных заказчиков — эффективно решать задачи отказоустойчивости и масштабируемости. Это полностью соответствует нашей стратегии развития собственного бренда и углубления партнерской экосистемы», — сказал Фарид Залялетдинов, руководитель R&D Tera.