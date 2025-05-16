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TERA IT Distributor Система Икс ПАК


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 vStack и Tera выпустят ПАК на базе гиперконвергентной платформы vStack HCP и серверных решений «Система Икс» 1
11.03.2025 Prof-IT Group и Tera приступают к созданию ПАКа для решений «1С» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

TERA IT Distributor и организации, системы, технологии, персоны:

Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 58 1
ИКС 327 1
8443 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20507 2
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Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2293 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9627 1
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