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TERA IT Distributor Система Икс ПАК
УПОМИНАНИЯ
|16.05.2025
|vStack и Tera выпустят ПАК на базе гиперконвергентной платформы vStack HCP и серверных решений «Система Икс» 1
|11.03.2025
|Prof-IT Group и Tera приступают к созданию ПАКа для решений «1С» 1
TERA IT Distributor и организации, системы, технологии, персоны:
|Щербаков Алексей 11 1
|Карпов Евгений 47 1
|Парфентьев Артем 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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