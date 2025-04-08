ITPOD и vStack представили совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры

Российский вендор Enterprise ИТ-решений ITPOD и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack объединили экспертизу и анонсировали ПАК на базе vStack HCP и серверов линейки ITPOD. Совместная работа оборудования и ПО протестирована и валидирована вендорами. Обе компании входят в корпорацию ITG.

Предложенные варианты ПАК строятся на двухпроцессорных серверах в стоечном форм-факторе 2U ITPOD-SL201–D24R-NV-G4, которые тесно интегрированы и управляются как единая система при помощи гиперконвергентной платформы виртуализации vStack HCP. Гиперконвергентный подход — ключевое преимущество и отличие ПАКа от традиционного подхода к построению комплексов, где вычислительные компоненты, системы хранения данных и сетевые компоненты часто представляют собой отдельные, дискретные единицы. Еще одним преимуществом ПАКа для клиентов является единое окно сервисной поддержки серверного оборудования и ПО, что значительно ускоряет решение вопросов со стороны производителей

«ITPOD адаптирует и тестирует серверы для интеграции с виртуализацией от vStack и предлагает клиентам более масштабируемые и эффективные решения, не уступая зарубежным аналогам. Совместный ПАК позволит продуктам выйти на широкую аудиторию коммерческих организаций, заинтересованных в решениях для центров обработки данных. В ближайшем будущем мы намерены расширить предложение ПАК на базе отечественной серверной платформы от ITPOD», — сказал Илья Борняков, генеральный директор ITPOD, корпорация ITG.

«Технологический рынок России активно развивается, и спрос на отечественные решения продолжает расти. Объединяя продукты и инновации ITPOD и vStack в разработке ПАК корпоративного уровня, компании поддерживают цифровую трансформацию страны», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

ITPOD и vStack продвигают отечественные разработки, что снижает зависимость от зарубежных решений в сегменте ИТ. Это особенно актуально для государственных структур и крупных корпораций.