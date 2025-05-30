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vStack и «ОСнова»: подтверждена совместимость для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры

Компания vStack, входит в корпорацию ITG, протестировала совместимость гиперконвергентной платформы виртуализации vStack HCP с отечественной операционной системой «ОСнова». В ходе испытаний специалисты компаний провели развертывание ОС в качестве гостевой ОС в виртуальной инфраструктуре под управлением vStack HCP версии 2.3. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Тесты подтвердили полную функциональную совместимость продуктов — российская ОС стабильно работает в виртуальной среде vStack и может полноценно использоваться для решения задач клиентов.

«Совместимость vStack с «ОСнова» расширяет возможности для государственных организаций и коммерческих компаний, которым требуются сертифицированные операционные системы. Тестирование подтвердило стабильную работу ОС в виртуальной среде и хорошую производительность. Это практический результат, который позволяет заказчикам внедрять российские технологии без ущерба для эффективности бизнес-процессов», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

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Операционная система «ОСнова» — отечественная операционная система, предназначенная для рабочих станций и серверов. ОС разработана с учетом требований безопасности, зарегистрирована в реестре Минцифры, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России. «ОСнова» распространена в 86 регионах России. АО «НППКТ» развивает экосистему совместимого с операционной системой программного обеспечения.

«Мы очень рады объявить о совместимости нашей «ОСнова» с vStack HCP 2.3. Это значимое достижение, которое демонстрирует, как отечественные разработки могут эффективно дополнять друг друга. Особенно важно отметить, что данное решение позволяет создавать полностью импортонезависимые ИТ-инфраструктуры», — сказал Андрей Шор, заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию.

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