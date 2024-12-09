Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP и серверы «Гравитон» прошли проверку на совместимость

Разработчик отечественной платформы виртуализации корпоративного уровня vStack, корпорация ITG, и разработчик и производитель российской вычислительной техники «Гравитон» объявляют о завершении тестирования совместимости гиперконвергентной платформы с серверным оборудованием. Коллаборация производителей — важный шаг в создании решений для импортозамещения в ИТ. Об этом CNews сообщили представители vStack.

Результаты испытаний подтверждают возможность использования платформы vStack с сериями серверов «Гравитон», включая модели С2041И, С2122И и С2242И — серверов на основе процессоров Intel Xeon Scalable второго поколения. В ходе тестирования проводились нагрузочные тесты, запуск различных компонентов виртуальной инфраструктуры и проверка работоспособности сети. Все испытания констатируют надежность и производительность решений в условиях реальных рабочих нагрузок.

«Совместимость гиперконвергентной платформы vStack с серверами «Гравитон» — это значительный шаг вперед в создании независимых от импорта ИТ-решений в России. Наши продукты демонстрируют, что отечественные технологии способны эффективно конкурировать на мировом рынке, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и надежности для бизнеса. Мы убеждены, что подобные коллаборации укрепят позиции наших компаний в условиях глобальных вызовов и позволят создавать инфраструктуру, соответствующую самым высоким стандартам современности», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

«Мы планомерно расширяем экосистему совместимого с нашими серверами ПО для виртуализации. Так заказчикам становятся доступны разные софтверные решения, и они могут выбрать бескомпромиссные решения для своих задач», — сказал Александр Фильченков, директор департамента серверных и сетевых систем «Гравитон».

Оба продукта – гиперконвергентная платформа vStack HCP и серверы «Гравитон» – включены в государственные реестры: vStack находится в Едином реестре отечественного ПО, а продукция «Гравитона» зарегистрирована в реестре Минпромторга России.