Эксперты vStack протестировали стабильность HCP при критических сбоях оборудования

Компания vStack (подразделение системного ПО корпорации ITG) протестировала производительность хранилища гиперконвергентной платформы vStack HCP при отказе дисков и полном выходе из строя узла. Эксперимент направлен на проверку работы системы в условиях критических сбоев, где важно не только сохранить данные, но и обеспечить стабильную производительность. Об этом CNews сообщили представители vStack.

vStack HCP включает в себя компонент-слой программно-определяемого хранилища корпоративного уровня, объединяющего ресурсы всех узлов кластера в единое пространство хранения. Такая архитектура обеспечивает избыточность от N+1 до N+3, поддерживает транзакционную целостность, компрессию и дедупликацию данных и рассчитана на работу с большими нагрузками в бесперебойном режиме.

Во время испытаний на систему подавалась нагрузка. По результатам замеров система показала достаточно высокий показатель — порядка 700 тыс. IOPS и 2,5 ГБ/с.. Затем один из узлов кластера был принудительно отключен. В отличие от большинства решений такого класса, где обычно фиксируется заметная деградация производительности, vStack HCP сохранил стабильность. Метрики чтения, записи и отклика остались на высоком уровне, виртуальные машины продолжили работу без перебоев, а операции ввода-вывода выполнялись в прежнем режиме. После возвращения узла в кластер система самостоятельно восстановила состояние пулов и продолжила работу.

«Проведенное тестирование показало, что vStack HCP сохраняет стабильную производительность и доступность сервисов даже при отказе дисков или целого узла. Благодаря таким решениям компании могут быть уверены в предсказуемости работы инфраструктуры и в том, что рост нагрузки или внедрение новых сервисов не приведут к рискам для данных и бизнес-процессов», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.