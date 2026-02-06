Разделы

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Прокуратура считает, что условных сроков мало за нанесенный оборонному предприятию ущерб в размере 25 млн руб. при поставке некачественных китайских чипов. Она добивается пересмотра приговора основателям и сотруднику поставщика электроники «Прайм». Сторона защиты осужденных, напротив, уверена, что суд проявил некомпетентность, усмотрев в действиях подзащитных умысел хищения денежных средств.

Кассационная жалоба

В Кассационную инстанция поступило представление заместителя прокурора Москвы Бориса Костенецкого с требованием ужесточить приговор сотрудникам поставщика электроники «Прайм» по делу о хищении 25,5 млн руб. у предприятия оборонно-промышленного комплекса, выяснили «Известия».

Прокуратура считает вынесенный приговор слишком «мягким». Основатели компании «Прайм» Семен Чичерский и Кирилл Степаев, а также завскладом Александр Сашин в конце августа 2025 г. получили условные сроки и штрафы, как писало издание в декабре 2025 г., когда судебные приставы арестовали их имущество.

Наказание они получили за махинации со средствами «Научно-технического центра ЭЛИНС» («НТЦ ЭЛИНС»), выполняющего гособоронзаказ по созданию систем управления современным вооружением. Еще один фигурант дела — бывший начальник отдела комплектации «НТЦ ЭЛИНС» Андрей Коновалов.

Мнения сторон расходятся

Осужденные Чичерский, Степаев, Сашин и Коновалов ущерб не возместили, указано в представлении прокурора.

pl6_700.jpg

Freepik
Для оборонного предприятия поставлялись более дешевые китайские аналоги заявленных в договоре микросхем с поддельными бирками

Гособвинение полагает, что Зеленоградский районный суд Москвы оставил без внимания последствия для обороноспособности страны, придал чрезмерное значение личностным данным осужденных и уменьшил степень общественной опасности совершенного преступления.

У стороны защиты иное мнение. Адвокат Степаева Сергей Данилов тоже подал кассационную жалобу, в которой заявил о некомпетентности следствия и суда и необходимости переквалифицировать действия осужденных — по ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием без цели хищения».

Защита считает, что возмещение вреда на 1,3 млн рублей является достаточным.

Дело о поставках чипов

Контракт на поставку «НТЦ ЭЛИНС» микропроцессоров, используемых в производстве радиолокаторов и систем управления огнем, был заключен с компанией «Прайм» в 2015 г.

«Прайм», как утверждало следствие, с 2016 г. вместо утвержденных комиссией комплектующих начал поставлять дешевые китайские аналоги, не соответствующие заявленным требованиям. Сашин отвечал за изготовление поддельных бирок и маркировок.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

Подкупленный участниками махинации Коновалов скрывал факт несоответствия и обеспечивал пролонгацию договорных отношений, придумывая для руководства НТЦ причины продолжать закупки электроники у «Прайма».

Коновалов в 2019 г. был осужден по статье о коммерческом подкупе (ст. 204 УК) по другому делу. По двум делам в общей сложности он получил шесть лет условно со штрафом в полмиллиона рублей.

Анна Любавина

