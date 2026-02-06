Коновалов Андрей

Разделы

06.02.2026 Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки 1
28.05.2020 В Windows, Linux, macOS и FreeBSD выявлены десятки уязвимостей. Linux поставила антирекорд 1
10.11.2017 Россиянин нашел в ядре Linux кучу «дыр» из-за кривых драйверов USB 1
01.06.2017 «Инфосистемы Джет» построили для «ТКБ Инвестмент Партнерс» катастрофоустойчивый файловый сервис на базе SDS 1
12.01.2017 «Инфосистемы Джет» стала партнером Nvidia по решениям для VDI 1
21.07.2014 ГИС поможет контролировать состояние зеленых насаждений вдоль ЛЭП 1
01.10.2009 В Москве не менее 700 веб-студий, в Питере – 200: исследование 1
25.02.2009 Рынок нетбуков: достигнут ли "потолок"? 2
19.06.2007 Ноутбуки в России настигнет «синдром ЕГАИС» 1

Google LLC 12330 2
Rover - RoverComputers 418 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 2
Apple Inc 12728 2
Toshiba Corporation 2957 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1226 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 916 2
Nvidia Corp 3769 1
Esri 171 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия - Асер Маркетинг Сервисиз 73 1
Ютинет.Ру ГК - Платформа Ютинет.РУ 40 1
Samsung Electronics 10697 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 1
Dell EMC 5105 1
Microsoft Corporation 25325 1
Lenovo Group 2373 1
LG Electronics 3684 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2110 1
Intel Corporation 12577 1
HP Inc. 5769 1
AMD - Advanced Micro Devices 4492 1
GitHub 988 1
Acer Group - Acer Inc 2672 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Белый Ветер 362 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
НСПК - Национальная система платежных карт 905 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1146 1
Евросеть 1417 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 142 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2265 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8805 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 73 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4234 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - Vistagami - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 98 1
USB хост - USB концентратор 94 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 1
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1099 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 1
Аксессуары 4133 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1023 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1893 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1717 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3563 1
Linux OS 11004 3
Microsoft Windows 16422 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 2
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 92 1
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 154 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 1
Fujitsu Amilo 61 1
Rover - RoverBook 156 1
Rover - RoverBook Neo 3 1
Acer Aspire One 83 1
Inrel Celeron M 101 1
Intel Celeron M 118 1
AMD Geode 24 1
MSI Wind 24 1
HPE StoreVirtual VSA - HPE StoreVirtual Virtual Storage Appliance 19 1
FreePik 1492 1
Intel GS - Intel GSE - чипсет 15 1
ФизТехСофт - PTS-DOS - дисковая операционная система 13 1
Microsoft Windows 10 1901 1
Apple macOS 2281 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 1
Nvidia Tesla GPU 188 1
Microsoft Windows XP 2423 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 310 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 1
Apple macOS Catalina 12 1
USBFuzz 1 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 1
Снытко Игорь 20 2
Низовский Григорий 36 1
Терляков Андрей 3 1
Демидов Михаил 133 1
Клягин Максим 29 1
Заскалет Михаил 12 1
Камытбаева Зарина 16 1
Уколов Михаил 13 1
Смирнов Илья 7 1
Леонтьев Андрей 3 1
Волков Федор 4 1
Киреева Елена 3 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Швейцария - Лозанна 70 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 46 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 1
Россия - УФО - Свердловская область 1790 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2543 1
Италия - Итальянская Республика 4435 1
Великобритания - Лондон 2411 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2143 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2111 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Кислород - Oxygenium 47 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7805 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1365 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 1
ZDnet 662 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 2
IDC - International Data Corporation 4944 1
Forrester Research 830 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 140 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 45 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
