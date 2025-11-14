Разделы

Серверы «Гравитон» совместимы с гиперконвергентной платформой vStack HCP 3.0

Российский разработчик и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» и компания vStack (направление системного ПО корпорации ITG) завершили тестирование совместимости гиперконвергентной платформы vStack HCP 3.0 с серверами «Гравитон» флагманских линеек на базе материнских плат «Урал» и «Валдай». Решения готовы к совместной эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group.

Тестирование проводилось на моделях серверов «Гравитон» С2121ИВ, С2122ИВ и С2242ИВ на базе процессоров Intel Xeon Scalable третьего поколения и С2122ИУ, С2242ИУ, С2252ИУ, которые построены на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений.

Серверы «Гравитон» поддерживают оперативную память объемом до 8 ТБ на один сервер. Платформы оснащены разными типами накопителей, включая NVMe, что обеспечивает высокую скорость обработки хранимых данных. Производительность оборудования позволяет запускать требовательные корпоративные приложения и обрабатывать большие объемы информации.

В версии 3.0 vStack HCP добавлена поддержка кластеров в топологии Stretched Cluster, возможность объединять несколько кластеров в единую инфраструктуру («Глобальная Инфраструктура»), а также реализована функциональность Unified Storage, позволяющая отдавать ресурсы SDS внешним потребителям по NVMeoF.

Результаты тестирований подтвердили готовность совместной работы решений в корпоративных инфраструктурах. vStack HCP включена в Единый реестр отечественного ПО, а серверы «Гравитон» внесены в реестр Минпромторга России. Решения позволяют компаниям развертывать инфраструктуру любой сложности: от небольших виртуальных сред до систем с сотнями виртуальных машин, полностью используя отечественные продукты.

«Совместимость флагманских серверов "Гравитон" на процессорах Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколения с гиперконвергентной платформой vStack HCP 3.0 обеспечивает единое, высокопроизводительное решение для критически важных рабочих нагрузок. Это партнерство усиливает гибкость и масштабируемость инфраструктуры, упрощает управление ресурсами и ускоряет цифровую трансформацию проектов за счет соответствия высоким стандартам производительности, надежности и безопасности», — отметил Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем «Гравитон».

«Подтвержденная совместимость vStack HCP 3.0 с серверами из линеек на базе материнских плат "Ура" и "Валдай" расширяет выбор для заказчиков, которые строят виртуальную инфраструктуру на отечественных технологиях. Мы протестировали платформу на серверной продукции Гравитон с процессорами разных поколений и можем предложить решения для самых требовательных корпоративных задач. Серверы линеек "Гравитон" дают нужные вычислительные мощности для развертывания масштабных виртуальных сред», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

