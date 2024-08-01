РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений

Гиперконвергентная платформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В ходе испытаний специалисты установили операционную систему «РОСА Хром 12» в качестве гостевой ОС в виртуальной инфраструктуре под управлением гиперконвергентной платформы vStack HCP версии 2.3.

Операционная система «РОСА Хром 12» в конфигурации «Сервер» продемонстрировала стабильную работу в виртуальной среде vStack HCP. Все проверки функциональности, включая загрузку в режиме UEFI, работу с cloud-init, управление ресурсами и файловыми системами, прошли успешно.

«Успешное тестирование vStack HCP с «РОСА Хром 12» укрепляет экосистему российских ИТ-решений. Это позволяет нашим клиентам создавать современные виртуальные инфраструктуры, полностью основанные на отечественных технологиях, без необходимости обращаться к иностранным продуктам.», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«Сотрудничество с vStack позволяет нам гарантировать клиентам стабильную работу «РОСА Хром 12» в современных виртуальных средах. Совместимость нашей ОС с платформой vStack HCP открывает широкие возможности по построению отказоустойчивых и масштабируемых виртуальных инфраструктур на базе отечественных программных продуктов», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании РОСА.

vStack HCP — это программно-определяемая платформа для построения отказоустойчивых и легко масштабируемых инфраструктур. Решение включено в Единый реестр российского ПО и может использоваться для импортозамещения в корпоративном и государственном секторах.

«РОСА Хром» — это линейка операционных систем российской разработки, предназначенных для использования на серверах, рабочих станциях и встраиваемых системах. ОС РОСА также включена в Единый реестр российского ПО. В основе ОС компании лежит репозиторий ROSA 2021.1, в котором содержится более 35 тыс. программ и приложений, протестированных на корректную работу между собой. Сборка пакетов происходит в собственной безопасной среде ABF.