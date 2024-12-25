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vStack представила платформенную технологию Unified Storage для управления ресурсами в vStack HCP

Компания vStack, входит в корпорацию ITG, российский разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации, рассказала о возможностях технологии Unified Storage. Решение позволяет использовать программно-определяемый слой хранения данных (SDS) двумя способами одновременно: для работы виртуальных машин и для прямого доступа через RDM-диски (Raw Device Mapping) и внешних потребителей. Об этом CNews сообщили представители vStack.

В основе платформы vStack HCP лежит принцип гиперконвергенции, где все слои инфраструктуры — вычисления, сети и хранение — управляются как единое целое. Благодаря этому тот же слой хранения, который обеспечивает работу виртуальных машин, может использоваться для предоставления ресурсов внешним потребителям через виртуальные дата-центры (vDC). В других решениях для виртуализации подобная функциональность обычно требует установки дополнительных продуктов, например Cloud Director для VMware vSphere.

«Unified Storage — это естественное продолжение нашего подхода к построению программно-определяемой инфраструктуры, вытекающее из гибкости возможностей слоя хранения нашей платформы. То же самое обеспечение, которое используется в слое хранения для виртуализации, может быть предоставлено для RDM-дисков и внешних потребителей. Это не дополнительная функция, а органичная эволюция платформы», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

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«Функциональность Unified Storage это вполне осознанное предложение для потребителей, осмысленно смещающихся в сторону гиперконвергенции и ухода от классических СХД. Возможность определить производительность системы на этапе сайзинга в большом количестве случаев играет определяющую роль. При этом все управление осуществляется централизованно через единый интерфейс», — сказал Евгений Гаврилов, руководитель проекта vStack, корпорация ITG.

Функциональность доступна всем пользователям платформы vStack HCP и не требует приобретения дополнительных лицензий или модулей.

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