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Андрианов Андрей



16.01.2025 ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России 1
17.12.2024 ПАК Tantor XData включен в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
21.11.2024 «Аквариус» и «Группа Астра» выпустили ПАК облачной инфраструктуры 1
18.10.2024 Вендор НОТА заключил два новых партнерства 1
17.10.2024 Компании «Диасофт» и «Аквариус» заключили соглашение о сотрудничестве 1
30.09.2024 «Аквариус» и vStack подтвердили совместимость своих решений 1
20.08.2024 «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius 1
13.04.2011 ABBYY Labs поможет студентам технических вузов попробовать себя в разработке ПО 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Андрианов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Diasoft - Диасофт 870 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9274 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 509 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 319 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 17 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Smart Technologies - Aquarius - AQ_Serv RuBackup ПАК СРК - система резервного копирования 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 80 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 34 1
Глазков Александр 137 1
Карпов Евгений 40 1
Яценко Вадим 56 1
Очеретный Андрей 4 1
Щербаков Никита 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Физика - Physics - область естествознания 2642 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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