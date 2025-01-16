Андрианов Андрей
Андрианов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Глазков Александр 137 1
|Карпов Евгений 40 1
|Яценко Вадим 56 1
|Очеретный Андрей 4 1
|Щербаков Никита 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144186 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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