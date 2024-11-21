«Аквариус» и «Группа Астра» выпустили ПАК облачной инфраструктуры

Компания «Аквариус» и «Группа Астра» разработали программно-аппаратный комплекс облачной инфраструктуры – Aquarius AIC. ПАК позволяет реализовать частное или публичное облако, в том числе распределённое, и гибко управлять виртуальной инфраструктурой и её компонентами.

Это высокоадаптивное и безопасное облачное решение, предназначенное для создания программно-определяемого инфраструктурного слоя. Основное преимущество решения – это предоставление всего диапазона необходимых сервисов: аренда вычислительных ресурсов (IaaS), готовая платформа с определенными настройками под различные задачи (PaaS), полностью готовое решение (SaaS) для обеспечения соответствия корпоративным стандартам как для крупных предприятий, так и для малого и среднего бизнеса.

Аппаратная платформа ПАКа полностью выстроена на базе устройств одного вендора и включает высокопроизводительные серверы, систему хранения данных и коммутационное оборудование Aquarius. Комплекс построен на программном обеспечении Astra Infrastructure Cloud (AIC), разработанном «Группой Астра». ПАК успешно протестирован в лаборатории Центра разработок «Аквариус» командами разработчиков, архитекторов, инженеров обеих компаний, проведены функциональные и нагрузочные тесты, что позволяет гарантировать его надежную и бесперебойную работу.

«Облачные решения являются трендом развития ИТ-индустрии и обладают рядом неоспоримых преимуществ для клиентов: существенная экономия на администрировании, экономия времени за счет автоматического обновления, своевременный доступ к данным и максимальная масштабируемость. Новый продукт заинтересует в первую очередь те компании, которые строят свою инфраструктуру на полностью российских решениях и оперируют большими объемами данных. Это предприятия из множества отраслей, например, электроэнергетики, нефтегазового сектора, промышленного производства», – сказал Андрей Андрианов, вице-президент по стратегическому развитию «Аквариус».

«Российские компании находятся в поиске готовых решений, чтобы получить сразу и ПО, и аппаратуру, и техническую поддержку по принципу единого окна. Все это предусмотрено в ПАКах: по любым связанным с ними вопросам клиент обращается в одну организацию, а не к нескольким вендорам. Еще один важный момент состоит в том, что оборудование можно быстро установить в дата-центре и начать использовать, только если оно адаптировано для качественной работы в облаке и тщательно протестировано. Aquarius AIC, который мы создали вместе с коллегами из компании «Аквариус», является именно таким решением, и мы планируем продолжать совместно разрабатывать и поставлять специализированные ПАКи, чтобы наши клиенты всегда могли легко и успешно решать самые разные инфраструктурные задачи», – отметил Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра».