ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России

Программно-аппаратный комплекс AQ_Serv\RuBackup, созданный на базе софта «Группы Астра» и «железа» от компании «Аквариус», прошел все необходимые процедуры и включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Номер реестровой записи – №10590466. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основные составляющие продукта – это аппаратная платформа Aquarius, сертифицированная ОС Astra Linux Special Edition и система резервного копирования RuBackup. В качестве важных особенностей ПАКа заявлены возможность автоматизировать создание резервных копий, управление их жизненным циклом и восстановлением данных, а также совместимость со всеми востребованными отечественными средами виртуализации, включая VMmanager, основанными на oVirt. Кроме того, решение содержит встроенные средства контроля ИБ и позволяет организовать хранение больших массивов информации так, чтобы свести к минимуму вероятность ее удаления, изменения или подмены.

С помощью AQ_Serv\RuBackup организации любого масштаба, от небольших частных компаний до концернов и предприятий федерального уровня, могут не только выстроить процесс резервного копирования, но защититься от множества рисков, связанных с человеческим фактором, кибератаками, сбоями оборудования, авариями и даже катастрофами или стихийными бедствиями.

«Совместный с «Аквариусом» программно-аппаратный комплекс позволяет не только легко применить в инфраструктуре широкий современный инструментарий для обеспечения сохранности данных, но и сэкономить ресурсы и время на проектирование, создание и поддержку инфраструктуры. AQ_Serv\RuBackup готов к работе прямо «из коробки», его можно быстро внедрить и легко администрировать, а техподдержка представляется в режиме единого окна, то есть все вопросы, связанные с продуктом, решаются максимально оперативно. Включение AQ_Serv\RuBackup в реестр Минпромторга России открывает для наших клиентов новые возможности использования этого уникального решения», — отметил Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».

«Технологический суверенитет начинается с надежной инфраструктуры. Наш комплекс резервного копирования ─ это результат слаженной командной работы продакт-менеджеров, инженеров, разработчиков двух крупнейших игроков рынка, «Аквариуса» и «Группы Астра». ПАК предназначен для резервного копирования и восстановления виртуальных сред и баз данных в информационных системах различных масштабов. ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup имеет единую точку сервисной и технической поддержки и ориентирован на ИТ-инфраструктуру как государственных, так и корпоративных заказчиков, в том числе уровня enterprise и небольших предприятий», — сказал Андрей Андрианов, вице-президент по стратегическому развитию компании «Аквариус».