Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

ПАК для резервного копирования данных AQ_Serv\RuBackup внесен в реестр Минпромторга России

Программно-аппаратный комплекс AQ_Serv\RuBackup, созданный на базе софта «Группы Астра» и «железа» от компании «Аквариус», прошел все необходимые процедуры и включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Номер реестровой записи – №10590466. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Основные составляющие продукта – это аппаратная платформа Aquarius, сертифицированная ОС Astra Linux Special Edition и система резервного копирования RuBackup. В качестве важных особенностей ПАКа заявлены возможность автоматизировать создание резервных копий, управление их жизненным циклом и восстановлением данных, а также совместимость со всеми востребованными отечественными средами виртуализации, включая VMmanager, основанными на oVirt. Кроме того, решение содержит встроенные средства контроля ИБ и позволяет организовать хранение больших массивов информации так, чтобы свести к минимуму вероятность ее удаления, изменения или подмены.

С помощью AQ_Serv\RuBackup организации любого масштаба, от небольших частных компаний до концернов и предприятий федерального уровня, могут не только выстроить процесс резервного копирования, но защититься от множества рисков, связанных с человеческим фактором, кибератаками, сбоями оборудования, авариями и даже катастрофами или стихийными бедствиями.

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса
Облака

«Совместный с «Аквариусом» программно-аппаратный комплекс позволяет не только легко применить в инфраструктуре широкий современный инструментарий для обеспечения сохранности данных, но и сэкономить ресурсы и время на проектирование, создание и поддержку инфраструктуры. AQ_Serv\RuBackup готов к работе прямо «из коробки», его можно быстро внедрить и легко администрировать, а техподдержка представляется в режиме единого окна, то есть все вопросы, связанные с продуктом, решаются максимально оперативно. Включение AQ_Serv\RuBackup в реестр Минпромторга России открывает для наших клиентов новые возможности использования этого уникального решения», — отметил Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».

«Технологический суверенитет начинается с надежной инфраструктуры. Наш комплекс резервного копирования ─ это результат слаженной командной работы продакт-менеджеров, инженеров, разработчиков двух крупнейших игроков рынка, «Аквариуса» и «Группы Астра». ПАК предназначен для резервного копирования и восстановления виртуальных сред и баз данных в информационных системах различных масштабов. ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup имеет единую точку сервисной и технической поддержки и ориентирован на ИТ-инфраструктуру как государственных, так и корпоративных заказчиков, в том числе уровня enterprise и небольших предприятий», — сказал Андрей Андрианов, вице-президент по стратегическому развитию компании «Аквариус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений

На создание центров роботизации по всей России выделяется 15 миллиардов

Рунет пережил тотальный сбой, после которого начал работать YouTube

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще