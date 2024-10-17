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Компании «Диасофт» и «Аквариус» заключили соглашение о сотрудничестве

Компании «Диасофт» и «Аквариус» подписали меморандум о сотрудничестве.

Партнерство «Диасофт» и «Аквариус» направлено на совместную работу по подготовке программно-аппаратных комплексов (ПАКов), в состав которых входят импортонезависимое оборудование и программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

ПАКи, которые партнеры планируют предложить участникам рынка, помогут организациям упростить выполнение требований законодательства в части импортозамещения. ПАКи разрабатываются в соответствии с бизнес-потребностями компаний из различных отраслей экономики и будут полностью готовы к интеграции в ИT-инфраструктуру.

Также в рамках сотрудничества планируется объединение усилий по развитию экосистемы для производства программных продуктов. Компании сосредоточатся на расширении возможностей экосистемы цифровой трансформации Digital Q от «Диасофт» и решений для разработчиков от «Аквариус».

Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт»: «Перед участниками рынка стоит сложная и масштабная задача импортозамещения. Сотрудничество с «Аквариус» позволит предоставить заказчикам готовые ПАКи, все компоненты которых гарантированно совместимы и соответствуют самым высоким требованиям по отказоустойчивости и производительности. За работу ПАКов мы будем нести ответственность и обеспечим единое окно их поддержки».

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Андрей Андрианов, вице-президент по стратегическому развитию: «Стратегический приоритет нашей компании – создание эффективных партнерств с ведущими игроками смежных сегментов ИТ-рынка. У нас большие планы на сотрудничество с «Диасофт», ведь ценность интегрированных решений, безусловно, превышает стоимость отдельных их составляющих».

В рамках сотрудничества компании «Аквариус и «Диасофт» также планируют совместно организовать процессы нормативного сопровождения, обучения и последующего обслуживания ПАК, а также его продвижения и повышение осведомленности о его возможностях среди участников рынка.

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