«Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) успешно протестировали решение Polymatica Analytics на серверах Aquarius

Компании «Аквариус» и SL Soft (ГК Softline) сообщили об успешном прохождении тестирования инструмента для многомерного анализа данных Polymatica Analytics на серверах Aquarius третьего поколения (семейство AC). Тестирование комплекса проводилось для компаний финансового сектора, но решение может быть использовано для организаций из других отраслей экономики. По результатам тестирования была подтверждена готовность комплекса работать с большими объемами данных даже в условиях высокой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Тестирование проходило в несколько этапов с разной конфигурацией числа пользователей и постепенным увеличением объема данных с 225 млн записей до 1 млрд строк на флагманских моделях отечественных серверов Aquarius. Устройства работают на базе процессоров Xeon Scalable третьего поколения, которые подойдут заказчикам корпоративного уровня, провайдерам услуг и центрам высокопроизводительных вычислений. Эти серверы имеют гарантию производителя на всей территории России и опционально могут комплектоваться пакетами расширенной поддержки корпоративного класса с широким выбором SLA.

Проведенное тестирование помогло оценить, насколько стабильно и бесперебойно работает решение при различных сценариях нагрузки и конфигурации набора данных, что подтверждено соответствующим сертификатом. Это позволит строить на его основе решения для мониторинга ключевых показателей на всех уровнях и визуализации событий для внутренних ситуационных центров.

Polymatica Analytics – аналитический инструмент для работы с большими данными в режиме, приближенном к реальному времени. Он позволяет формировать не стандартизированную отчетность в различных разрезах за несколько минут. Система обрабатывает предварительно загруженную информацию с помощью технологии OLAP и выдает результат в необходимых разрезах, которые можно менять в процессе анализа без программирования или написания SQL-запросов.

«Это первое совместное решение наших компаний, которое базируется на стеке отечественных технологий. Оно является надежным и проверенным и способно заменить аналогичные программы зарубежных производителей для бизнес-аналитики. Таким образом, на российском рынке появился продукт, который может успешно импортозаместить аналогичные решения ушедших вендоров. При этом решение является полностью российским: серверы Aquarius семейства АС включены в Единый реестр радиоэлектронной продукции России, а продукты Polymatica входят в реестр отечественного ПО и ЭВМ», - отметил Андрей Андрианов, вице-президент по стратегическому развитию «Аквариус».

«Важно правильно проводить нагрузочное тестирование, чтобы вовремя определить ресурсы, выявить слабые места, оценить границы нагрузки и способность системы справляться с ее увеличением. Это дорого и сложно, но мы как вендор готовы вкладываться в тестирование, потому что понимаем его важность для будущего проекта. Отдельно хочу отметить, что результаты тестирования Polymatica Analytics на таких больших объемах подтверждают эффективность архитектурных решений, заложенных при его проектировании», – сказал Эльдар Мустафин, технический директор Polymatica компании SL Soft.