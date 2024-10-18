Разделы

Цифровизация
|

Вендор НОТА заключил два новых партнерства

Вендор НОТА (холдинг Т1) объявил о подписании двух меморандумов о сотрудничестве с производителем ИТ-оборудования «Аквариус» и системным интегратором ITFB Group. Соглашения направлены на расширение возможностей отечественных ИТ-решений, развитие и продвижение продуктов в условиях импортозамещения и повышения уровня цифровизации ключевых отраслей.

В рамках меморандума с «Аквариус» компании сосредоточатся на разработке, развитии, внедрении ПАК и решений для корпоративных заказчиков. Партнерство предполагает создание новых продуктов для различных отраслей, что поспособствует росту технологической независимости и укреплению российских ИТ-мощностей.

Основной целью партнерства вендора с ITFB Group станет интеграция продуктов НОТА для решения задач крупного российского бизнеса. Благодаря богатой экспертизе в области внедрения CRM, BPM, HRM, включая автоматизацию продаж, сервиса, маркетинга, лояльности, ценообразования, подбора, адаптации и развития сотрудников, интегратор сможет реализовать проекты по импортозамещению западных вендоров на базе продуктов НОТА в различных индустриях.

«Подписанные соглашения открывают новые возможности для создания и продвижения функциональных решений, которые будут способствовать укреплению и развитию отечественного ИТ-сектора. Мы уверены, что сотрудничество станет важным шагом в направлении технологической независимости страны и поможет крупным клиентам — в том числе в банковской индустрии — эффективнее адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга Т1.

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ
Генеративный ИИ

«Вендор НОТА сумел зарекомендовать себя как надежный партнер, который выстраивает и поддерживает продолжительные взаимовыгодные сотрудничества. Мы рады начать совместную работу с компетентной командой разработчиков и уверены, что наш многолетний опыт в автоматизации различных бизнес-процессов крупных компаний в комплексе с инновационными продуктами вендора обеспечат потребности рынка в функциональных российских решениях», — сказал Никита Щербаков, коммерческий директор ITFB Group.

«Для нас важно выстраивать перспективные взаимоотношения с ключевыми технологическими игроками, поскольку результатом такого сотрудничества всегда становится создание современных, востребованных ИТ-решений. Безусловно, ценность комплексный решений на рынке гораздо выше, чем каждого из них по отдельности», — сказал Андрей Андрианов, вице-президент по стратегическому развитию «Аквариус».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

Дмитрий Красовский, «Т1 Цифровая Академия»: Система обучения в России подстраивается под задачи работодателей

Интернет дорожает изнутри. Тарифы крупнейших российских хостеров взлетели на 20%, и это совсем не предел

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Каждый десятый хозяин электромобиля считает его покупку ошибкой

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Показать еще

Наука

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: