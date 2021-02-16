Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

HPE Peer Persistence

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса 1
24.08.2020 Можно ли обеспечить непрерывность бизнеса при полном отказе ЦОД 2
16.06.2020 HPE добавила автономность и новые типы накопителей к интеллектуальной платформе для данных 2
22.11.2019 HPE расширила возможности компонуемой инфраструктуры интеллектуальным хранением 1
19.06.2019 HPE представила платформу HPE Primera с поддержкой искусственного интеллекта 1
27.11.2018 HPE представила новинки в сфере интеллектуального хранения данных 1
31.03.2015 «Ай-Теко» модернизировала ИТ-инфраструктуру «Группы Ренессанс страхование» 1
08.04.2014 «Альфа-Банк» перешел на платформу СХД HP 3PAR 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

HPE Peer Persistence и организации, системы, технологии, персоны:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 7
Broadcom - VMware 2610 5
Oracle Corporation 7074 2
Cohesity 8 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Простой бизнес 23 1
MPIO 43 1
Skyview Networks 1 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Ростелеком 10948 1
Microsoft Corporation 25775 1
Veeam Software 345 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
HP Inc. 5883 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Крок - Croc 1964 1
Комплит - Complete 114 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
Ponemon Institute 86 1
Сонет 173 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Альфа-Банк 1979 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 2
Виртуализация - Stretched cluster 10 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
СХД - SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 18 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 2
NVRAM - Non-Volatile Random-Access Memory - nvSRAM - Энергонезависимая оперативная память 59 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 173 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 509 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Часы - Watch 1059 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 1
HPE 3PAR 105 6
HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 24 4
HPE InfoSight 23 4
HPE GreenLake 58 3
HPE ProLiant 409 3
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 2
Broadcom - VMware vSphere 614 2
HPE Silicon Root of Trust 3 1
HPE Recovery Manager Central 3 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 82 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
HPE Timeless Storage 3 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
HPE ServiceGuard 21 1
Broadcom - VMware vSphere Storage Appliance - VMware vSphere Metro Storage Cluster - vSphere Storage Policy-Based Management 13 1
HPE Virtual Connect - HPE Virtual Cloud Networks - HPE Virtual Resource Pools 17 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
HPE EVA - HPE Enterprise Virtual Array 46 1
Группа Самолет - Самолет 10D 26 1
Linux OS 11533 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
HP ProActive Insight - HP Proactive Customer Care - HP Proactive 24 Services - HP Proactive Select Services - HP Proactive Endpoint Management 20 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
HPE Container Platform - HPE Container Storage Interface 3 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 1
HPE Synergy 62 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
HPE Apollo 15 1
Broadcom - VMware vMotion 42 1
HPE Storage - HPE StorageWorks - HP SureStore NAS - HPE Storage Essentials - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems - Compaq VersaStor - Compaq SANworks - HPE XP - HP XP - СХД - дисковые массивы 170 1
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Broadcom - VMware HA - VMware High Availability - VMware HA Stretched Cluster 15 1
HPE Intelligent Data Platform - HPE Data Management Framework 6 1
HPE Memory-Driven Flash - HPE NS AF80 All Flash 2 1
HPE Cloud Bank Storage 2 1
Shetti Milan - Шетти Милан 4 2
Asad Omer - Асад Омер 3 1
Телевинов Сергей 39 1
Вересов Андрей 5 1
Тимохин Семён 5 1
Hood Scott - Худ Скотт 1 1
Ибрагимов Руслан 35 1
Малышев Алексей 10 1
Horvath Christopher - Хорват Кристофер 2 1
Mathews Matt - Мэтьюс Мэт 1 1
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Вашингтон штат 128 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 229 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще