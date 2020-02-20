Выручка официального российского интернет-магазина Acer за год выросла в 40 раз

Производитель компьютерной техники Acer и группа компаний Merlion подвели итоги работы совместного проекта – официального интернет-магазина aceronline.ru за 2019 календарный год.

Выручка онлайн-брендшопа в 2019 г. выросла в 40 раз по сравнению с 2018 г. В ассортименте магазина более 1,3 тыс. товарных позиций. Наибольшей популярностью пользуются такая продукция как ультрабуки, ноутбуки-трансформеры, игровые ноутбуки, мониторы и аксессуары.

В официальном интернет-магазине можно найти эксклюзивные модели и серии, которые не предлагаются у других ритейл- и онлайн-партнеров вендора. Так, в 2019 г. компания Acer представила новую линейку продукции ConceptD для людей творческих профессий, которая эксклюзивно доступна только на сайте совместного проекта Acer и Merlion.

Кроме того, в официальном магазине продаются такие уникальные решения, как Thronos стоимостью 2,499 млн руб. Это игровое механизированное кресло для настоящих киберспортсменов и любителей острых ощущений. На текущий момент все кресла распроданы и ожидается поставка новой модели.

Напомним, что проект начал работу в 2018 г. Разработкой сервисов, организационным и техническим сопровождением интернет-магазина занимаются специалисты компании Merlion совместно с российским представительством компании Acer. Также сотрудники дистрибьютора оказывают поддержку в маркетинговом продвижении проекта.

«Merlion становится сервисной компанией, которая способна оказывать максимальный набор B2B-услуг. Например, мы не первый год реализуем ритейл-проекты для вендоров в самых разных форматах от монобрендовых магазинов до развития партнерской сети, – сказала Анастасия Соколова, директор по маркетингу Merlion. – Успешное развитие проекта стало возможным благодаря эффективной работе совместно с представителями вендора и нашему многолетнему опыту в создании и продвижении проектов в области электронной коммерции».

«2019 г. был ознаменован громкими выходами новинок и расширением нашего товарного предложения. Интернет-магазин является ярким примером прямого взаимодействия покупателя и производителя. Мы чутко относимся ко всем пожеланиям наших клиентов и постоянно улучшаем сервис. В планы 2020 г. входит расширение ассортимента магазина, а также продажа сопутствующих товаров не только под своими торговыми марками, но и сторонних производителей», – сказала Екатерина Царева, директор по маркетингу Acer в России.