Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Репин Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Репин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 3
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 3
|Nintex 14 1
|1С 9804 1
|Terrasoft - Террасофт 206 1
|Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
|WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 34 1
|Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 1
|Коптелов Андрей 148 3
|Мосягин Константин 20 3
|Трефилов Алексей 49 3
|Савич Александр 7 3
|Пестов Сергей 3 3
|Мартынов Владислав 115 2
|Рыжаков Алексей 2 2
|Зонов Валентин 4 2
|Котов Денис 7 2
|Носков Роман 3 2
|Вагнер Юлия 12 1
|Бирюков Артем 10 1
|Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 1
|Соколова Анастасия 12 1
|Смирнов Максим 68 1
|Попова Александра 10 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169780 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.