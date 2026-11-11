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Индексная книга (каталог) CNews*
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Репин Владимир

СОБЫТИЯ


11.11.2026 ИНПРО открывает кольцевой интерфейс для промышленного мониторинга 1
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
12.04.2017 Вектор BPM смещается с управления процессами к процессному управлению 1
29.03.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
22.02.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Репин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 307 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 3
Nintex 14 1
9804 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 1
Альфа-Банк 1997 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1925 2
Веста - Vesta Trading 9 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 88 2
BPM - Business Process Management System - BPMS - Business Process Management Suite - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12600 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37167 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13938 2
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 42 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27354 2
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 177 2
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 87 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2486 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1474 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24674 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7709 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 707 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14211 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7931 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1993 1
Workflow - Поток работ 372 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13118 1
WSS Consulting - WSS Docs5 - WSS Docs 34 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1522 1
Коптелов Андрей 148 3
Мосягин Константин 20 3
Трефилов Алексей 49 3
Савич Александр 7 3
Пестов Сергей 3 3
Мартынов Владислав 115 2
Рыжаков Алексей 2 2
Зонов Валентин 4 2
Котов Денис 7 2
Носков Роман 3 2
Вагнер Юлия 12 1
Бирюков Артем 10 1
Hammer Michael - Хаммер Майкл 5 1
Соколова Анастасия 12 1
Смирнов Максим 68 1
Попова Александра 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 169780 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48386 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58871 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7632 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 340 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54503 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6942 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8621 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2390 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4505 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12515 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8704 2
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485251, в очереди разбора - 721773.
Создано именных указателей - 204316.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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