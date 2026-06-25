Positive Education запускает первую в России программу для CISO с фокусом на бизнес-компетенции

Positive Education, центр практического обучения специалистов и команд по кибербезопасности, запускает практикум «CISO 3.0: управление на уровне бизнеса». Это первая в России очная программа для директоров по информационной безопасности, выстроенная вокруг развития управленческих и бизнес-компетенций. Об этом CNews сообщили представители Positive Education.

В российских компаниях существует разрыв между ожиданиями бизнеса от директоров по ИБ и реальной функцией, которые выполняют CISO. По данным совместного исследования Positive Education, SuperJob и консалтинговой компании the Edgers, только 25% CEO высоко оценивают компетенции своих руководителей по информационной безопасности. Среди ключевых дефицитов они называют отсутствие управленческих навыков и слабое понимание бизнеса. В результате CISO почти не участвуют в обсуждении стратегических целей компании, что выводит вопросы кибербезопасности из фокуса первых лиц компании.

Участники исследования также указывают, что образовательные программы для CISO в основном сосредоточены на нормативной базе и технологиях защиты информации. При этом запрос рынка постепенно смещается к программам, которые помогают встраивать ИБ в стратегию компании, считать риски в деньгах и обосновывать инвестиции в безопасность перед топ-менеджментом.

Именно на устранение этих пробелов в компетенциях CISO и CIO ориентирована практическая программа для руководителей «CISO 3.0: управление на уровне бизнеса». Программа основана на трех ключевых модулях: «Кибербезопасность и бизнес: стратегическая функция и результаты», «Бизнес-мышление: стратегии, экономика и коммуникации» и «Организационный дизайн и управление изменениями». Каждый модуль включает очные встречи-дискуссии с приглашенными руководителями ИБ из ведущих российских компаний, практическую работу и нетворкинг-сессии.

«В 2025 г. общее количество успешных кибератак выросло на 20–45% по сравнению с предыдущим годом, по итогам 2026 года эта цифра увеличится еще на треть. В этих условиях говорить о кибербезопасности необходимо на том же уровне, где обсуждаются стратегия, развитие бизнеса, инвестиции и ответственность перед клиентами Когда вопросы ИБ остаются за рамками таких обсуждений, компания рано или поздно обнаружит, что ее устойчивость под угрозой», — сказала спикер программы Наталья Воеводина, независимый директор, член совета директоров ex-CEO Росбанка.

Участники будут работать с задачами, которые выходят за пределы технологического контура: разработкой стратегии кибербезопасности, определением недопустимых событий для бизнеса, оценкой финансовых показателей, обоснованием инвестиций в ИБ, операционным управлением, антикризисными коммуникациями, организационным дизайном, управлением изменениями и переговорами с C-level. В завершении практики участники защитят собственную стратегию кибербезопасности перед экспертами и руководителями отрасли.

Программа стартует 11 сентября 2026 г., она пройдет очно в Москве в течение восьми недель.

Среди спикеров программы: Юрий Максимов, основатель Positive Technologies; Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по ИБ Positive Technologies; Наталья Воеводина, независимый директор, член совета директоров, ранее зампред правления Росбанка; Наталья Купцова, доктор бизнес-администрирования, эксперт по управлению изменениями; Людмила Смирнова, независимый директор.

Эти эксперты поделятся реальным опытом построения эффективных коммуникаций CEO и CISO, разберут актуальные кейсы из практики первых лиц и помогут участникам выработать навыки, которые позволят CISO перейти из технического контура в число ключевых бизнес-партнеров компании.