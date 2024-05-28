ИТМО и Positive Technologies подготовят экспертов-универсалов по кибербезопасности

Национальный исследовательский университет ИТМО и компания Positive Technologies подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Главная задача партнерства — совместная подготовка профессиональных кадров в условиях стремительно растущего числа киберугроз. В рамках соглашения в сентябре стартует совместная магистерская программа по кибербезопасности по двум специализациям на выбор: «Актуальный SOC» и «Искусственный интеллект в информационной безопасности». Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

Особенность программы заключается в том, что студенты освоят знания, навыки и инструменты современных методов защиты инфраструктуры, так и современных атак, которые используют хакеры. В рамках обучения студенты научатся анализировать инфраструктуру на предмет слабых мест и уязвимостей для их дальнейшего устранения и отражать кибератаки. Кроме того, будущие специалисты научатся управлять группами атакующих и защитников и вырабатывать стратегии обеспечения безопасности информационных систем.

«Обучение в ИТМО состоит из трех главных элементов. Первый — опыт действующих специалистов в области информационной и кибербезопасности, которые делятся свежими кейсами из индустрии. Второй — обучение через практику: это и занятия нового формата с использованием тренажеров, и участие в профильных соревнованиях. И наконец, третий — научные исследования, помогающие не только работать с системами безопасности, но и модернизировать их. Совместно с Positive Technologies мы разрабатываем образовательные технологии для отбора сильных абитуриентов и построения траектории обучения таким образом, чтобы магистранты приобрели действительно полезные навыки», — сказал Данил Заколдаев, декан факультета безопасности информационных технологий ИТМО.

Вторая специализация, «Искусственный интеллект в информационной безопасности», посвящена изучению перспективных угроз и больше подойдет тем, кто заинтересован в исследовании и разработке систем обеспечения кибербезопасности (R&D).

Еще одна особенность магистратуры — учебная платформа, разработанная ИТМО, которая позволяет студентам в ходе обучения практиковаться в решении профессиональных задач на специальных тренажерах, имитирующих поведение реальных систем. В любой момент студент может в один клик запустить виртуальную лабораторную работу и в режиме реального времени отточить свои навыки защиты и нападения. Оценки за тестирование станут известны сразу, а учебная платформа подскажет, каким темам нужно уделить больше внимания. Кроме того, можно получить консультацию у преподавателей на онлайн-лекциях или у кураторов программы в чате.

Выпускники магистратуры будут иметь знания, соответствующие позициям middle-уровня, и могут стать аналитиками центра управления кибербезопасностью, инженерами-исследователями в подразделениях R&D.. Такие специалисты особенно востребованы в организациях, где нужно защищать информационные системы, например финансовых, строительных, консалтинговых, ИT-компаниях, на газо- и нефтедобывающих предприятиях.

«Российский опыт в сфере кибербезопасности представляет интерес для наших партнеров из стран БРИКС. Растущий уровень киберугроз во всем мире определяет спрос на компетенции, способные обеспечивать защиту инфраструктуры стран. Positive Technologies имеет 20-летний опыт и передовую экспертизу. И мы считаем важным передать накопленный опыт и современное знание в образовательную деятельность передовых университетов, обогащать образовательные программы практической экспертизой, и заинтересованы в появлении сильных компетенций по кибербезопасности в тех странах, которые в этом нуждаются», — сказала Юлия Данчина, директор по обучению клиентов и партнеров Positive Technologies, директор образовательного центра Positive Education.

Магистратура подойдет выпускникам бакалавриата и специалистам ИT-направлений, которые хотят получить передовые знания в области кибербезопасности. Чтобы попасть на программу, нужно подать заявку в личном кабинете абитуриента и выбрать способ поступления — победить в конкурсе портфолио или сдать вступительный экзамен. Ознакомиться с вопросами экзамена и учебным планом можно на сайте.