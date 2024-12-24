Данчина Юлия
Данчина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦСР - Центр стратегических разработок 137 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
|Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
|Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 2
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
|Иванов Анатолий 13 2
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