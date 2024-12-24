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Воеводина Наталья



24.12.2024 «СберУниверситет» и Positive Technologies запустили программу для топ-менеждеров по развитию компетенций в сфере кибербезопасности 1
06.12.2024 В ходе открытых кибериспытаний Innostage успешно отразила 780 тыс. адресных атак 1
21.11.2024 Проект «Кибериспытание» выделит 100 млн руб. для повышения киберзащищенности российского бизнеса 1
01.11.2024 Наталья Воеводина заняла пост генерального директора проекта «Кибериспытание» 1
16.06.2023 Росбанк подписал меморандум о сотрудничестве с VK 1
17.07.2020 Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов 1
05.03.2020 В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Воеводина Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Сайберус - Cyberus Technology - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 18 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
InnoSTage - Инностейдж 141 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 213 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 2
VK Teams 66 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 203 1
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 1
Smart Engines - GreenOCR 38 1
Силуянов Дмитрий 6 1
Кириенко Владимир 139 1
Гузаиров Айдар 55 1
Арлазаров Владимир 227 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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