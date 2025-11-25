Разделы

Алимов Азиз


СОБЫТИЯ


25.11.2025 Компания «Магнит» запустила открытую программу для поиска уязвимостей на Standoff Bug Bounty 1
04.06.2025 Российские компании охотятся за белыми хакерами: сколько готовы платить специалистам по ИБ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Алимов Азиз и организации, системы, технологии, персоны:

Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 62 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 654 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3346 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5865 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 276 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31498 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1349 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 847 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1463 1
Воеводина Наталья 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 156115 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15028 1
