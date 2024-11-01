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Наталья Воеводина заняла пост генерального директора проекта «Кибериспытание»

Наталья Воеводина возглавила российский проект «Кибериспытание» в роли генерального директора. На новой должности Наталья займется операционным развитием компании, масштабированием продукта и его распространением на международном рынке. Об этом CNews сообщили представители проекта «Кибериспытание».

Проект «Кибериспытание», основанный в 2024 г. при поддержке фонда «Сайберус» и лидеров индустрии кибербезопасности, нацелен на создание системы измеримой защищенности бизнеса и государственных организаций от критических киберугроз. Команда также занимается разработкой и внедрением индустриальных решений в области киберстрахования.

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Кибериспытание
Наталья Воеводина заняла пост генерального директора проекта «Кибериспытание»
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техника

Ранее Наталья возглавляла «Росбанк» на посту председателя правления. Она также занимала руководящие должности в «Райффайзенбанке», группе «Ренессанс Капитал» и Банке России. Имея более 25 лет управленческого опыта в крупнейших финансовых структурах, Наталья сочетает экспертизу в операционном управлении и информационных технологиях и разделяет стратегическую важность результативной кибербезопасности.

«Кибербезопасность — это стратегический приоритет для стабильного развития бизнеса, который начал активно подвергаться кибератакам с 2022 г. Моя цель: развить инновационный подход к измеримой кибербезопасности, чтобы он стал важной частью новой цифровой архитектуры и усилил общую устойчивость нашей экономики. Мы хотим показать, что кибербезопасность — это не просто расходы или комплаенс, как это часто воспринимает бизнес-среда, а инвестиции, приносящие бизнес-ценность и формирующие у компаний антихрупкость», — сказала Наталья Воеводина.

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