В группе Societe Generale в России будет создана единая ИТ-инфраструктура

Societe Generale объявила о создании единой ИТ-инфраструктуры для всех банков группы на базе ИТ-ресурсов Росбанка.

Для реализации этого проекта Росбанк получил лицензию на оказание телематических услуг связи внутри банковской группы.

«Получение лицензии позволит Росбанку создать единую информационную среду между различными банками Группы, что повысит защищенность внутри корпоративной сети, позволит сотрудникам Росбанка и дочерних компаний, включая Русфинанс Банк, использовать единую коммуникационную платформу. Это позволит ускорить взаимодействие между банками Группы и повысит операционную эффективность. Создание единой ИТ-инфраструктуры Росбанка – это продолжение стратегического вектора развития банка как современной высокотехнологичной финансовой организации», – отметила Наталья Воеводина, член правления - директор по операционной деятельности Росбанка.